Нестеров: Федотов отлично сыграл, защитники должны были ему помочь

Капитан ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от матча на Кубок Открытия против «Ак Барса» (2:5). Защитник стал автором первого гола московской команды в новом сезоне КХЛ.

«Хорошо начали, были моменты, было много большинства. В этом компоненте нужно добавлять, результат можно было сделать в первом периоде. Мы не забили, а Казань, наоборот, забила. Отсюда и результат.

Было ли много эмоций в матче? Не скажу, что дело в эмоциях. Тут больше вопрос в дисциплине. Новые правила, за всё удаляют — это хорошо. Хоккей будет более зрелищным, если мы начнем забивать в большинстве. Время на адаптацию? Не знаю, я адаптировался. Сильно ли ощущаются нововведения? Это правильные правила, было много удалений с обеих сторон. Изменения ощущаются.

Нервировала ли команду неопределённость с Федотовым? Мы не обращали внимания, спокойно готовились к игре. Считаю, что Ваня отлично сыграл. Защитники должны были ему помочь. Нужно было сделать больше работы, не давать добивать и подправлять. Думаю, мы всё исправим, всё впереди.

Нужно ли команде время, чтобы разогнаться? Не думаю, что нам нужно время разогнаться. Сезон начался, и мы полностью готовы. Как говорится, первый блин — комом, но всё впереди. Это первый матч, а впереди еще 67 игр в регулярном чемпионате. Будем выигрывать», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Нестерова.