«Ак Барс» раздавил ЦСКА в первом матче сезона КХЛ! Федотов пропустил пять голов

Первый матч нового сезона КХЛ ожидался с огромным ажиотажем, но, к сожалению, в этом предвкушении было мало хоккейного. Все ждали, сыграет ли Иван Федотов за ЦСКА или нет, и эта интрига была разрешена за полтора часа до матча.

О последствиях этой истории для нашего хоккея узнаем позже, а пока поговорим всё-таки о первом матче сезона.

Встреча армейцев с казанцами началась весьма бодро. Уже на первой минуте Федотову пришлось вступать в игру, после чего Ярослав Дыбленко и Дмитрий Юдин устроили небольшую заварушку. Хоккей смотрелся динамично, с моментами, а вскоре пришёл первый гол. Даррен Диц реализовал удаление Артёма Лукоянова, но сделал это перчаткой после отскока от ноги защитника. Рукой в КХЛ забивать всё ещё нельзя, так что арбитры после видеопросмотра взятие ворот отменили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Во второй половине периода у «Ак Барса» случилось ещё два удаления, но ЦСКА никак не мог забить, а потом и вовсе пропустил в равных составах. Никита Лямкин от борта в своей зоне сделал длинный пас в средний периметр, где армейцы упустили Яшкина и Кагарлицкого. Те обыгрались накоротке, после чего россиянин убежал на рандеву с Федотовым и переиграл того броском с неудобной руки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Концовка периода подарила ещё несколько ярких эпизодов. Сначала Радулов с Плотниковым на повышенных тонах обсудили некоторые вопросы, касающиеся их обоих.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

А затем Кирилл Семёнов заработал буллит, сам же отправился исполнять, но тут уже Федотов показал, что не растерял мастерство и навыки растяжки за полтора года без хоккея.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Ак Барс» ушёл на перерыв с преимуществом, но во втором периоде казанцы продолжили бесконечно удаляться, и в конце концов ЦСКА реализовал большинство. В формате «4 на 3» Никита Нестеров без шансов для Тимура Билялова зарядил в касание, сравняв счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Но никакого перелома в игре не возникло. Шёл равный, классный хоккей с обилием силовой борьбы и по-прежнему на хороших скоростях. «Ак Барс» перестал удаляться, стабилизировался при игре в равных составах и с огромным преимуществом выиграл у ЦСКА концовку периода. Сначала Дмитрий Яшкин в очередной раз показал себя королём пятачка, разобравшись и с защитником, и с голкипером.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

А через 31 секунду Никита Дыняк зрячим броском вновь огорчил Федотова, который вряд ли что-то видел из-за спины Максима Соркина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Ак Барс» в эти минуты выглядел буквально остервенело, и ЦСКА мог пропустить и ещё, но всё же армейцы ушли на перерыв, сохранив лицо. А на третий период хозяева, разумеется, вышли уже с совсем другим настроем.

Самого себя идеального ЦСКА всё ещё не напоминал (и не только из-за непривычной красно-чёрной формы), но давление усилил, игру в зону «Ак Барса» перевёл, и в результате на 47-й минуте Ярослав Дыбленко буквально пропихнул шайбу за красную линию после толчеи на пятачке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Но, как это не так уж и часто бывает, дожать ЦСКА не сумел. Всё-таки «Ак Барс» был в этот вечер в полном порядке, а тут ещё и большинство полилось на казанцев, как из рога изобилия, будто арбитры начали отдавать гостям долги. И подопечные Билялетдинова своими шансами воспользовались. Сначала формат «4 на 3» реализовал Радулов после тонкой передачи Шипачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

А через 59 секунд уже и сам Вадим открыл счёт голам в сезоне, оформив пятую пропущенную шайбу для Федотова в качестве приветствия на его возвращение в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В концовке основного времени у ЦСКА была возможность уйти от крупного поражения, но формат «5 на 3» остался армейцами не реализован. 5:2 – «Ак Барс» во второй половине игры раздавил действующего чемпиона и забрал третий в своей истории Кубок Открытия КХЛ.