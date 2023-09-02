Кинэн — о «Куньлуне»: Россия поставила Китаю условие

Бывший главный тренер клубов НХЛ и КХЛ Майк Кинэн рассказал об опыте работы в «Куньлуне» и заявил, что создание китайского клуба в КХЛ было политическим решением. Канадский специалист проработал в «Куньлуне» с марта 2017 года до декабря того же года.
«В России у меня был великолепный опыт, хоккеисты там – просто… Я и Самсонова тренировал, который сейчас в «Торонто», и других звёзд НХЛ. Я провёл там три года, а потом Китаю предстояло принять Олимпиаду, и они вообще не понимали, что делать. Поэтому пошли к русским и попросили кого-то порекомендовать, кто мог бы им помочь в подготовке. И русские порекомендовали меня.
Мы с ними встретились, они выкатили мне огромный список дел, для которого потребовалось 10 тренеров. Я сказал, что не хочу взваливать на себя такое, но помогать буду, и стал советником. Первый сезон у них был русский тренер, потом он решил уйти, и они попросили меня стать тренером. И я стал, но потом у меня нашли рак простаты, и я вернулся домой в Северную Америку. К счастью, всё закончилось хорошо, сейчас у меня всё в порядке.
Но начало китайской программы было вот таким. В отличие от сборной Италии, китайцы подписывали ребят, у которых вообще никаких китайских корней не было. Криса Челиоса подписали в сборную — сложно найти человека, более далёкого от Китая! Вот так они работали и двигались вперёд. Наверное, им очень повезло, что игроки НХЛ не приехали, и уровень соревнований был не так высок.
Будут ли китайцы создавать свою лигу? Не думаю. У них есть команда в КХЛ, и это было политически мотивированное решение, президенты двух стран договорились об этом. Это сделали в рамках экономического сотрудничества, думаю, это имеет прямое отношение к нефтяной отрасли. Думаю, Россия поставила Китаю условие, что если он хочет войти в наш нефтяной бизнес, то должен создать команду в КХЛ», — сказал Кинэн в подкасте The Bob McСown podcast.
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