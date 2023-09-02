«А Канада и США их пустят?» Кинэн — о перспективах российских проспектов клубов НХЛ

Бывший главный тренер клубов НХЛ и КХЛ Майк Кинэн ответил на вопрос о том, как сейчас оценивать российских проспектов с учётом ситуации в мире и сомнений в том, что россиян можно будет привезти в НХЛ.
«Интересный вопрос. Начну с политики – а Канада этих игроков пустит? Позволит ли канадское правительство молодому русскому приехать в Канаду? А США?
Овечкину разрешили? Да, но это было до начала конфликта. Расскажу, что происходит с другой стороны. Сейчас идут большие дискуссии о том, должны ли канадцы сейчас ехать играть в Россию. Реальность такова, что они едут туда играть, потому что там можно заработать много денег. Им щедро платят по сравнению с тем, что они могли бы заработать в АХЛ или мотаясь между АХЛ и НХЛ.
Вторая часть вопроса — а канадцев пустят в Россию? Поэтому сейчас они выдают канадцам паспорта России, подписанные Путиным. Мало кто об этом знает.
Федотов? Есть политический контекст. Кто-то в «Филадельфии» должен получить для него разрешение, чтобы он смог попасть в США. Всегда есть исключения для спортсменов, художников, музыкантов – талантливых людей. Должны ли их пустить? Сложный вопрос, потому что некоторые ребята зарабатывают миллион долларов и даже больше и в любом другом месте они бы таких денег не заработали», — сказал Кинэн в подкасте The Bob McСown podcast.
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