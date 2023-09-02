Кинэн: КХЛ в основном принадлежит олигархам. У каждого должна быть своя команда

Бывший главный тренер клубов НХЛ и КХЛ Майк Кинэн заявил, что многие из клубов КХЛ принадлежат олигархам, и вспомнил времена своей работы в магнитогорском «Металлурге», владельцем которого является Виктор Рашников. Олигарху принадлежит Магнитогорский металлургический комбинат.
«КХЛ в основном принадлежит олигархам. У каждого должна быть своя команда. В Магнитогорске так и было, владельцу принадлежал металлургический завод с 60 тыс. рабочих мест. Моим работодателем тоже был завод.
Если бы я не выиграл, меня отправили бы на завод работать? Не знаю, но рисковать я не хотел (улыбается)», — сказал Кинэн в подкасте The Bob McСown podcast.
Кинэн возглавлял магнитогорский «Металлург» с 2013 по 2015 год, с клубом он одержал победу в Кубке Гагарина — 2014.
- 2 сентября 2023
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