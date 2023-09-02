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«Салават Юлаев» едва не упустил преимущество в три гола, но обыграл «Барыс»

«Салават Юлаев» едва не упустил преимущество в три гола, но обыграл «Барыс»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски – 12:51 (5x5)     0:2 Ефремов (Лещенко, Науменков) – 24:18 (5x5)     0:3 Шаров (Шмелёв, Хафизуллин) – 45:56 (5x4)     1:3 Гайтамиров – 50:18 (5x5)     2:3 Оберг (Грант, Барбер) – 55:34 (5x4)    

На 13-й минуте Александр Хмелевски вывел уфимскую команду вперёд. На 25-й минуте Владислав Ефремов удвоил преимущество «Салавата Юлаева». Очки за результативные передачи получили Вячеслав Лещенко и Михаил Науменков. На 46-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу. Баллы получили Сергей Шмелёв и Динар Хафизуллин. На 51-й минуте Тамирлан Гайтамиров отыграл один гол. На 56-й минуте Понтус Оберг сократил отставание до минимума.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Барыс» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 4 сентября.

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