«Салават Юлаев» едва не упустил преимущество в три гола, но обыграл «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).
На 13-й минуте Александр Хмелевски вывел уфимскую команду вперёд. На 25-й минуте Владислав Ефремов удвоил преимущество «Салавата Юлаева». Очки за результативные передачи получили Вячеслав Лещенко и Михаил Науменков. На 46-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу. Баллы получили Сергей Шмелёв и Динар Хафизуллин. На 51-й минуте Тамирлан Гайтамиров отыграл один гол. На 56-й минуте Понтус Оберг сократил отставание до минимума.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Барыс» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 4 сентября.
- 2 сентября 2023
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