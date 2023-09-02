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«Спартак» в первом матче сезона уступил «Куньлуню», пропустив четыре шайбы

«Спартак» в первом матче сезона уступил «Куньлуню», пропустив четыре шайбы
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Броссо (Вон, Сомерби) – 04:16 (5x5)     0:2 Фу (Пу, Родевальд) – 06:47 (5x4)     1:2 Чайковски (Морозов, Цыплаков) – 19:34 (5x4)     1:3 Челиос (Кэмпбелл, Рич) – 19:58 (5x5)     2:3 Голдобин (Орлов, Морозов) – 21:10 (5x5)     2:4 Фрэм (Фу, Ип) – 41:16 (5x5)     3:4 Порядин (Морозов, Чайковски) – 58:27 (6x5)    

На пятой минуте Девин Броссо вывел китайскую команду вперёд. На седьмой минуте Цзян Фу забросил вторую шайбу, отличившись в большинстве. За 26 секунд до конца первого периода Михал Чайковски отыграл один гол, но через 24 секунды Джейк Челиос в третий раз огорчил спартаковцев. На 22-й минуте Николай Голдобин сократил отставание до минимума. На 42-й минуте Джейсон Фрэм забил четвёртый гол. На 59-й минуте Павел Порядин при игре «6х5» сделал счёт 3:4.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома сыграет с «Сочи». «Спартак» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 4 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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