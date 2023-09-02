«Спартак» в первом матче сезона уступил «Куньлуню», пропустив четыре шайбы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 1:1).
На пятой минуте Девин Броссо вывел китайскую команду вперёд. На седьмой минуте Цзян Фу забросил вторую шайбу, отличившись в большинстве. За 26 секунд до конца первого периода Михал Чайковски отыграл один гол, но через 24 секунды Джейк Челиос в третий раз огорчил спартаковцев. На 22-й минуте Николай Голдобин сократил отставание до минимума. На 42-й минуте Джейсон Фрэм забил четвёртый гол. На 59-й минуте Павел Порядин при игре «6х5» сделал счёт 3:4.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома сыграет с «Сочи». «Спартак» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 4 сентября.
- 2 сентября 2023
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