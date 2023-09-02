Немировски: когда «Сибирь» только начинала играть в свой хоккей, нам всё ломали удаления

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с «Авангардом».
«Не так плохо сыграли, обидно, конечно, в конце пропустить. Много брака было, нервничали – это первый матч сезона. Много удалений было, не могли сыграть «5х5» толком, сразу удалялись, когда только-только начинали играть в их зоне. Было очень сложно сыграть в атаке. Количество удалений? Да, это старт сезона, это новые правила строгие. Сейчас правила ужесточились, но это хорошие правила, нам нужно к ним привыкнуть.
Стиль «Сибири» при Немировски — это больше и быстрее играть в средней зоне. При этом оборона должна играть хорошо, по системе, по заданию. А так — время ещё надо, чтобы быстрее думали. В атаке мы будем играть вперёд, от давления, но сегодня, повторюсь, удаления ломали нам всё, когда только-только начинали играть в свой хоккей. Хоккеисты, которые должны олицетворять атаку, много сидели сегодня, были холодными», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 2 сентября 2023
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