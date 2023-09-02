«Стоячая команда — это тупик». Главный тренер «Куньлуня» объяснил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итоги встречи со «Спартаком».

«Мы знали, что нас ожидает в начале матча. «Спартак» последнюю неделю был быстрее всех на Кубке мэра Москвы. Мы знали, что ожидать, что будет активное начало. Нашей целью было не проиграть в движении. В первом периоде нам это удалось, забили хорошие голы.

Во втором периоде была больше шахматная игра, «Спартак» нас немножко переиграл, зажал в зоне. Третий период — это триллер, спасибо ребятам за то, что выстояли. Наш вратарь Джереми Смит сегодня сыграл выше всех похвал.

Ни один тренер не хочет проиграть в движении, ведь стоячая команда — это тупик. У нас есть идея, как мы хотим играть дальше, но всегда смотрим, с кем мы играем. Было шесть выходов два в одного, два выхода один на один, если бы мы забили всё – зрителям было бы ещё интереснее», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.