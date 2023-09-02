Генеральный директор «Амура» прокомментировал первую победу команды в сезоне
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Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь в своём телеграм-канале прокомментировал победу в первом матче сезона с «Витязем».
«С победой, Хабаровск! Мы знали, что у нашей команды хватает мастерства. А сегодня они показали, что и с характером у них всё в порядке. Яркое начало, отличное настроение — есть первые два очка, двигаемся дальше», — говорится в сообщении.
Напомним, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошла встреча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. «Витязь» сыграл с хабаровским «Амуром». Матч закончился победой дальневосточной команды со счётом 4:2 (0:0, 4:2, 0:0). В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Москве сразится с местным «Динамо», матч пройдёт 4 сентября.
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