Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» обыграл «Витязь» благодаря дублю Бродхёрста и двум очкам Хохлачёва

«Амур» обыграл «Витязь» благодаря дублю Бродхёрста и двум очкам Хохлачёва
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 4:2, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Амур
Хабаровск
1:0 Галузин (Яремчук) – 24:10 (5x5)     2:0 Яремчук (Рой, Галузин) – 25:50 (5x4)     2:1 Гиздатуллин (Лапин, Хохлачёв) – 27:13 (6x5)     2:2 Бродхёрст (Ли) – 27:51 (5x5)     2:3 Бродхёрст (Коршков, Мищенко) – 30:24 (5x5)     2:4 Хохлачёв (Шевченко, Бродхёрст) – 39:20 (5x4)    

На 25-й минуте Владимир Галузин с передачи Александра Яремчука вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Александр Яремчук удвоил преимущество «Витязя». На 28-й минуте Артур Гиздатуллин отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Сергей Лапин и Александр Хохлачёв. Через 38 секунд Алекс Бродхёрст после паса Кэмерона Ли сравнял счёт. На 31-й минуте Алекс Бродхёрст оформил дубль. На 40-й минуте Александр Хохлачёв сделал счёт 4:2. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Шевченко и Алекс Бродхёрст.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Москве сыграет с местным «Динамо». «Витязь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 4 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android