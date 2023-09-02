«Амур» обыграл «Витязь» благодаря дублю Бродхёрста и двум очкам Хохлачёва

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 4:2, 0:0).

На 25-й минуте Владимир Галузин с передачи Александра Яремчука вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Александр Яремчук удвоил преимущество «Витязя». На 28-й минуте Артур Гиздатуллин отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Сергей Лапин и Александр Хохлачёв. Через 38 секунд Алекс Бродхёрст после паса Кэмерона Ли сравнял счёт. На 31-й минуте Алекс Бродхёрст оформил дубль. На 40-й минуте Александр Хохлачёв сделал счёт 4:2. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Шевченко и Алекс Бродхёрст.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Москве сыграет с местным «Динамо». «Витязь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 4 сентября.