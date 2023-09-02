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Минское «Динамо» отыгралось с 1:4 и сломило сопротивление «Нефтехимика» в овертайме

Минское «Динамо» отыгралось с 1:4 и сломило сопротивление «Нефтехимика» в овертайме
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:3, 1:1, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Смирнов, Кёрран) – 07:33 (5x5)     1:1 Камара (Сидоров) – 09:24 (5x5)     2:1 Якупов (Клок, Камара) – 14:52 (5x4)     3:1 Белозёров (Шафигуллин, Брюквин) – 15:56 (5x4)     4:1 Попов (Клок) – 22:12 (4x5)     4:2 Игнатенко (Горбунов) – 30:38 (5x5)     4:3 Меркли (Волков, Калдис) – 40:53 (5x5)     4:4 Калдис (Волков) – 44:28 (5x4)     4:5 Калдис (Меркли) – 60:42 (3x3)    

На восьмой минуте Сэм Энас выел минчан вперёд. На 10-й минуте Энтони Камара после передачи Михаила Сидорова сравнял счёт. На 15-й минуте Наиль Якупов, реализовав большинство, вывел нижнекамцев вперёд. Через 64 секунды Андрей Белозёров забил третий гол. На 23-й минуте Данила Попов с передачи Лукаша Клока сделал счёт 4:1. На 31-й минуте Егор Игнатенко после паса Романа Горбунова отыграл один гол. На 41-й минуте Ник Меркли сократил отставание до минимума. На 45-й минуте Янни Калдис сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Янни Калдис.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 4 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». «Нефтехимик» 6 сентября примет «Северсталь».

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