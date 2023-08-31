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«Нефтехимик» заключил контракт с защитником Никитой Хлыстовым

«Нефтехимик» заключил контракт с защитником Никитой Хлыстовым
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«Нефтехимик» заключил контракт с защитником Никитой Хлыстовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.

В прошлом сезоне Хлыстов выступал за «Северсталь», где провёл 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1».

Игрок обороны имеет в своём активе 340 проведённых матчей в КХЛ и 38 (9+29) набранных очков с показателем полезности «-38».

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