Защитник «Далласа» Хейсканен заявил, что хочет выиграть «Норрис Трофи» в новом сезоне НХЛ

Защитник клуба «Даллас Старз» Миро Хейсканен заявил, что хочет выиграть Норрис Трофи — приз лучшему игроку обороны сезона НХЛ. Хейсканен финишировал седьмым в голосовании за Норрис Трофи в прошлом сезоне, после того как более чем вдвое увеличил свой предыдущий рекорд в НХЛ по очкам — 73 (11+62) в 79 играх.

«Это то, что я действительно хочу выиграть. Я хочу быть лучшим защитником в НХЛ, но я не думаю об этом слишком много в течение сезона. Я всегда говорю: я стараюсь помочь своей команде выиграть Кубок Стэнли, но если будет шанс выиграть ещё и Норрис Трофи, это будет здорово. Надеюсь, в следующем сезоне мне это удастся.

Я знаю, что могу набирать больше очков и более активно участвовать в атаке. Думаю, в прошлом сезоне мне удалось лучше проявить себя в атаке, но не в ущерб игре в обороне», — цитирует Хейсканена пресс-служба клуба.