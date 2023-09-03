Рябыкин: мне нравится нынешний «Салават». Видно, за счёт чего команда хочет побеждать

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин заявил, что ему нравится игра нынешнего состава «Салавата Юлаева», и оценил первую победу уфимского клуба в новом сезоне, одержанную в матче с «Барысом» (3:2).

«Все привыкли, что Уфу в последние годы вытягивали легионеры, а сейчас они в клубе в единственном числе. Поэтому журналисты перед стартом сезона занизили шансы «Салавата», говорили, что Уфа даже не попадёт в плей-офф.

Какая-то логика в этом есть, но мне нравится нынешний «Салават». Сохранилась группа возрастных лидеров, есть и наглая, быстрая молодёжь. Видно, какой хоккей ставится Уфе, за счёт чего она хочет побеждать. Не случайно в августе «Салават» выиграл домашний кубок», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.