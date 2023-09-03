1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:5) начался новый сезон-2023/-2024 Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Чемпионат» предлагает угадать, кто по итогам регулярки станет лучшим бомбардиром КХЛ и пройти опрос: «Кто станет лучшим бомбардиром нового сезона КХЛ?»
Напомним, в прошлом сезоне-2022/2023 лучшим бомбардиром регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ стал нападающий СКА Дмитрий Яшкин, набравший 62 очка — забросил 40 шайб и отдал 22 результативные передачи. На это чешскому форварду понадобилось 67 матчей.
Вторым в строчке лучших бомбардиров лиги прошлую регулярку завершил нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв, набравший 59 (23+36) очков в 64 матчах.
Тройку лучших бомбардиров прошлого сезона замкнул форвард «Ак Барса» Александр Радулов с 57 (25+32) результативными баллами в 62 матчах.
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