23 причины смотреть новый сезон КХЛ

В 2018-м боссы КХЛ включили в стратегию амбициозный пункт: в каждом клубе лиги должна быть звезда. Тогда казалось, что игроки с именем не поедут на Дальний Восток или в рабочие города типа Череповца и Нижнекамска, однако потолок зарплат действительно смог уравнять возможности команд. Впервые за долгое время ни один клуб лиги перед стартом сезона не выглядит инородным телом без всяких шансов на что-то хорошее — и у нас есть минимум одна причина для того, чтобы следить за каждой командой.

«Куньлунь» — самая иностранная команда в обрусевшей лиге

Совсем недавно «Куньлунь» умудрялся проделывать летом небывалый трюк и каждое лето полностью менять концепцию команды: каждый год в команду приезжали пачками то финны, то канадцы, то шведы. В последние годы перед Олимпиадой состав «Ред Стар» более-менее определился, и канадский костяк, прикрывшись китайскими паспортами с именами а-ля Жуйань Сипуляоэй (это не шутка, так поменялось ФИО Райана Спроула), остался в Мытищах. Даже громкий провал в нижнем дивизионе ЧМ, где китайцы проиграли Японии и Нидерландам, не изменил это — правда, теперь у команды новый тренер — Виктор Игнатьев.

«Куньлунь» негласно известен в лиге тем, что его игроки, перед которыми не ставили особых задач, предпочитают московскую тусовочную жизнь скучной хоккейной регулярочной. Но сейчас откровенных дыр в составе нет — команду из крепких ахаэловцев разбавили игроками NCAA. Особый интерес представляет 23-летний Райан Меркли — он лишь пять лет назад был выбран в первом раунде драфта, однако из-за ужасного характера не фигурировал у многих команд НХЛ в драфтовых списках вообще. Вряд ли такого набора хватит для выхода в плей-офф, но должно быть достаточно, чтобы остаться в гонке подольше.

«Сочи» — взрослая жизнь без чуткого присмотра

Концепция «а давайте просто наберём всяких разных молодых без системы» в прошлом году привела к оглушительному и безвольному провалу «леопардов» с двумя тренерскими отставками. Весной на юге поняли, что молодые — это хорошо, но, если бросать их во взрослую жизнь без крепкого ветеранского плеча, они моментально утонут. Теперь, по крайней мере, при взгляде на протокол не возникает ощущение «а кто все эти люди», появлявшееся периодически в прошлом году. Главное слово сочинской селекции — «крепкий»: без ярких звёзд, но средний уровень и глубина набора игроков хорошие.

То положительное впечатление, которое клуб создал на домашнем турнире, было внезапно и до основания снесено на питерском Мемориале Пучкова, где «леопарды» показали себя откровенно раскладными и получили два ужасных разгрома от «Северстали» и «Автомобилиста». Какой из двух «Сочи» настоящий — загадка. Впрочем, для клуба в этом году будет главным сохранить относительную самостоятельность — ну о какой общекомандной мотивации может идти речь, когда любого игрока, чуть себя показавшего, забирают в СКА?

«Нефтехимик» — возрождение первого номера драфта

10 лет назад Наиль Якупов, уже подписавший контракт с «Эдмонтоном», на время локаута поехал в родной «Нефтехимик», где впервые в жизни сыграл на взрослом уровне. 18 очков в 22 матчах казались разогревом перед доминированием в НХЛ, но кто ж знал, что для 19-летнего Наиля это будет чуть ли не лучший отрезок в карьере. Мытарства Якупова в НХЛ известны, однако ведь и в КХЛ он провёл лишь один сильный сезон — первый после возвращения, когда настрелял 23 шайбы, в основном с передач Дацюка.

Наиль Якупов Фото: РИА Новости

Характеристика Наиля хорошо известна — «он бежит так, как будто за ним гонится рой пчёл». Для нынешнего «Нефтехимика» вполне подходит: команда играет в быстром стиле и всегда предпочитает бросок пасу, зачастую замахиваясь даже со своей половины. Бросок Якупов не потерял, и в условиях ухода двух лучших бомбардиров прошлого сезона (Павла Порядина и Вячеслава Лещенко) легко представить, кто чаще всего будет завершать моменты в «НХ». «Нефтехимик» раньше фигурировал в локальных мемах как пример максимально серой команды КХЛ, но сейчас нижнекамцев стоит смотреть хотя бы ради яркого стиля.

«Лада» — легендарный клуб наконец вернулся в КХЛ

Переехавший в Тольятти бывший спортивный директор СКА, при котором в «Ладу» пришёл десяток игроков СКА, во всех публичных выступлениях рефреном повторяет «мы не фарм-клуб, мы не фарм-клуб». Ну, в принципе, а что он ещё может сказать, чтобы не получить санкций от лиги? Теперь основной филиал Петербурга не на южном побережье, а где-то в Поволжье. На фоне проблем с потолком у СКА ожидалось, что в Тольятти хотя бы тройка крепких игроков основы приедет, но бóльшую часть питерского десанта составили игроки, которые по уровню ближе к ВХЛ.

Главный интерес — Владислав Подъяпольский. В прошлом году, как это часто бывает, СКА воспылал любовью к вратарю «Северстали», отдал за него немало активов и разлюбил буквально после пары ошибок. Это, однако, не отменяет того, что вратарь-то он классный и показывал уровень бóльшую часть своего времени в Череповце. Другая часть селекции «Лады» — ветераны, которых будут перезагружать (Кугрышев, Шумаков, Фисенко). Команда в Тольятти собралась новая и максимально разношёрстная, но на предсезонке выглядела как минимум боевой и неуступчивой. Однако для чего-то большего нужны индивидуальные геройства.

«Амур» — можно ли создать новый топ-клуб за одно межсезонье?

Даже при самом плоском потолке зарплат сложно завлечь игроков на маленькие и удалённые рынки — это хорошо знают североамериканские Шарлотт или Виннипег. Российский Дальний Восток с его экстремальными перелётами в этом плане ещё круче. Неудивительно, что весной, когда региональная власть помогла обеспечить «Амуру» финансирование на уровне топ-клуба, оказалось, что звёзды, которым Хабаровск кидал предложения намного выше рынка, становиться «тиграми» не спешат. Из известных НСА условия принял только трудолюбивый центр Алекс Бродхёрст.

Однако нельзя сказать, что отказы Ткачёва и Толчинского прямо подкосили «Амур». Команда в Хабаровске собралась вполне глубокая и сбалансированная. Стиль Мартемьянова в селекции чувствовался — команду усилили немало габаритных и/или трудолюбивых хоккеистов (Коршков, Никонцев, Шевченко, Капустин и другие), «Амур» создал глубину за счёт подписания большого количества игроков для нижних звеньев и может компенсировать долгие перелёты ротацией. Смущает пока только вратарская бригада — а так на бумаге с учётом того, что тренер «Амура» умеет выжимать из игроков 110%, Хабаровск кажется крепким претендентом на плей-офф.

«Барыс» готов открыть новых легионеров-суперзвёзд

Весной в Казахстане массово лишали гражданства натурализованных хоккеистов и наверняка заставляли икать менеджеров в Москве и Екатеринбурге, которые обходили лимит как-бы-казахстанцами. Впрочем, есть версия, что хоккейная депаспортизация была следствием того, что некоторых казахских оппозиционеров лишали голубой книжечки. Главного клуба республики отток легионеров не коснулся, хотя после ЧМ, который Казахстан провёл лучше ожидаемого, молодые местные игроки получат больше шансов. Андрей Скабелка после провала в прошлом чемпионате тоже сохранил своё место и получил новых хоккеистов.

Андрей Скабелка Фото: РИА Новости

Главной персоной в составе астанинцев будет Райли Барбер, бóльшую часть карьеры набиравший почти очко за игру в АХЛ. Его легко можно было бы представить в составе русского топ-клуба КХЛ, но жизнь в Казахстане в нынешних условиях имеет понятные преимущества для многих легионеров. Однако если Барбер продемонстрирует в новой лиге тот же впечатляющий бросок, что делал его звездой в АХЛ, он легко получит большое предложение из России, пойдя проторенным путём. Сильнейшее приобретение клуба — возвращение Эдди Паскуале: в прошлом году именно неясность на вратарской позиции во многом погубила «Барыс».

«Северсталь» — есть ли жизнь без Андрея Разина?

Тренеры, которые строят яркие команды с минимумом ресурсов, уходят в клубы побогаче — банальная история для футбола, которая чаще всего кончается плохо. Когда Разин собрался обратно в клуб, где стал звездой хоккея, казалось, «Северстали» будет очень сложно найти замену. Однако Череповец, хотя бы на первый взгляд, смог это сделать. Андрей Козырев должен продолжить линию прошлого тренера и в плане тактики, и в плане работы с молодёжью. Именно Козырев был основным помощником Игоря Ларионова по тактике в «Торпедо», при этом ставя атакующий хоккей ещё во времена работы главным в ВХЛ

Хотя не всех лидеров «Северсталь» сохранила, костяк клуб оставил, при этом смог удачно обменять своих ведущих игроков, получив в качестве компенсации молодых талантов (например, одного из ведущих талантов 2005 года рождения Муханова) или хоккеистов, которые хорошо знакомы главному тренеру. Уже по предсезонке было видно, что динамичный и атакующий стиль «Северстали» сохраняется — и основной вопрос пока в том, как Козырев сможет отработать на новом месте не как тактик, а как психолог и мотиватор, работающий с коллективом.

Станет ли «Витязь» просто интересным?

10 лет назад тафгаи чеховской ещё команды приносили КХЛ миллионы просмотров в интернете, но офис лиги вовсе не был рад принципу «чёрный пиар — лучший пиар». Под угрозой снятия с чемпионата подмосковная бойцовская вольница закончилась, владелец поменялся, и после этого символом «Витязя» стал девиз «умеренность и аккуратность». Первая ассоциация у продвинутого хоккейного болельщика — в «Витязе» почти всегда классные легионеры. А дальше?

Клуб сменил четырёх главных тренеров за четыре года, в прошлой регулярке вывел на орбиту нескольких россиян, у которых до того намечался явный кризис в карьере, но всё это резонирует примерно никак. Самый смешной момент прошлого сезона — в первом матче «Витязь» так зарапортовался, что обозначил посещаемость игры выше вместимости балашихинской арены. Наличие классной молодёжи (следим за 20-летним Станиславом Яровым) не спасает от того, что клуб вообще никак не пытается сделать себя интересным — впрочем, на подмосковном рынке это сделать не так уж и просто.

«Динамо» Минск — возродит ли карьеру Дмитрий Квартальнов?

Казалось бы, ещё вчера Дмитрий Вячеславович был молодым перспективным тренером, а сегодня у него за спиной опыт работы почти во всех топ-клубах лиги и 0 кубковых трофеев. Весь прошлый год журналисты пугали приходом Квартальнова команды, которые не выкладываются, словно это хоккейный Фредди Крюгер. В общественном мнении потихоньку закрепился тезис, что методы Квартальнова со звёздами не работают, и надо ему снова поднимать клуб-середняк с колен.

Дмитрий Квартальнов Фото: hcdinamo.by

Минск для этого подходит идеально. Чисто по финансовым возможностям «Динамо» как раз в серединке лиги, но у минчан есть два гигантских преимущества: отсутствие лимита и право первой ночи на белорусском рынке, где после долгих лет кризиса появляется куча молодых талантов. В принципе, и в прошлом году состав «Динамо» выглядел интересно, но Крэйг Вудкрофт как будто потерял всякую мотивацию и баловался экспериментами с переводом защитников в атаку. Сейчас легионеров стало поменьше, но частично это компенсирует возвращение знаковых белорусов типа Кодолы и Стася. Именно Минск пока выглядит претендентом на главный сюрприз сезона — этому способствует то, что про иностранную команду почти не говорят.

«Сибирь» впервые за десятилетие будет играть в атаку

Когда Андрей Мартемьянов в прошлом году выдал спич о витиеватом хоккее, то моментально попал в ряды хоккейных почвенников-фундаменталистов. Однако эти же слова мог сказать практически любой тренер новосибирцев за 10 лет до этого. У Кирилла Фастовского был определённый хоккейный вкус, и наставники подбирались под него — создававшие колючие, неуступчивые и жёсткие команды. Они могли много забивать, но при этом базой команды в первую очередь было «выполнение игрового задания», а потом можно было и кружева рисовать.

Кажется, пример «Торпедо» и вылет в первом раунде, когда после успешных 2/3 регулярки в Новосибирске уже появились высокие ожидания, сломали менеджера. В Новосибирске просто взяли и решили — а хотим теперь играть в атаку и молодыми! Сказано — сделано: на тренерской скамейке приверженец анархического стиля Дэвид Немировски, на льду — юные братья Климовичи и наши ребята, вернувшиеся из американских минорных лиг. Конечно, решение создать креативную команду похвально, но практически никакой подготовительной работы для этого проведено не было. Впрочем, Немировски в своё время за считаные месяцы изменил философию угловатого «Торпедо» Скудры — и тоже в ситуации, когда селекция клуба подвергалась критике.

«Адмирал» хочет чудо два года подряд

Главную задачу на межсезонье «Адмирал» выполнил — сохранил Никиту Серебрякова, над которым хищнически кружил СКА. Сделать это удалось только ценой потери тренера вратарей Юрия Ключникова, и теперь будет очень интересно посмотреть, как голкипер «Адмирала» покажет себя без своего ментора. Конечно, Леонид Тамбиев выстроил во Владивостоке команду, которая вынет душу из любого, даже на чужом льду, но продвинутая статистика безжалостна: если бы Серебряков показал не сверхчеловеческие 94,4% сэйвов, а хотя бы на процент меньше, «моряки» вряд ли бы были в плей-офф.

Никита Серебряков Фото: РИА Новости

Главная потеря «Адмирала» — Либор Шулак, и прижатый лимитом на легионеров клуб просто не мог найти ему нормальную замену. Чех в системе Тамбиева был редким человеком, которому разрешалось креативить везде и всюду — никого похожего по профилю на обладаюшего прекрасным катанием Либора в системе не наблюдается. Однако «Адмирал» в случае чего может не только сидеть в защите — Тамбиев выигрывал ВХЛ за счёт агрессивной игры, которая зачастую видна и в игре «Адмирала» в чужой зоне. Пока главным словом было именно «зачастую»: хватит ли класса играть так чаще?

Понять, останется ли «Салават Юлаев» топ-клубом

Когда-то в республике потратили под два миллиарда ещё тех рублей на Кубок Гагарина, потом посчитали, прослезились и сказали, что «Уфа устала от звёзд». После этих слов, сказанных ещё в 2011-м, сменилось несколько клубных менеджментов, а политика живёт. Когда в «СЮ» была финская тройка, нередко оказывалось, что за ними никого нет. Теперь финны ушли, а «Салават» на рынке два года занимается в основном тем, что всеми «интересуется» — Буше, Найтом, два года подряд Стрёмваллем и ещё много кем. Из этих людей можно было бы составить команду лучше той, что сейчас есть в Уфе.

Вылет в первом раунде в «СЮ» восприняли как будто бы со стоическим спокойствием. Да, вратарскую бригаду укрепили Самоновым, взяли пересидевшего в Новосибирске Шарова — но почти никак не компенсирована потеря Кадейкина в центре. «Салават» взял пару интересных игроков, однако всё это не немедленная подмога для топ-6, где есть явный дефицит мастерства. Ринат Баширов рассказывает, как сложно привезти легионера в Россию — а параллельно иностранцы едут во Владивосток и Нижнекамск. Ждать бразильской игры от этого состава сложно — всё, скорее всего, будет точно так же сдержано, как и пресс-конференции Виктора Козлова. Совсем оптимизм добивает потенциальная допинг-катастрофа в молодёжке уфимцев.

«Трактор» будет реабилитироваться за прошлогодний позор

Прошлогодний «Трактор» — удивительная команда, которая не играла даже на треть своего потенциала, при этом могла выдавать ярчайшие отрезки, редко длившиеся больше половины матча. Новый генменеджер Алексей Волков после прихода в клуб выслушал всех членов команды в попытках разобраться, что пошло не так, и селекционная работа была направлена в первую очередь на то, чтобы придать команде больше характера, размера и жёсткости: «Авангард» при Волкове старался обеспечить то же самое в нижних звеньях.

Большой бедой «Трактора» в прошлом сезоне была очень осторожная игра при достижении преимущества в счёте, которая не раз приводила к тому, что клуб упускал очки. На домашнем турнире «Трактор» показался более агрессивным, нацеленным на ворота и волевым. Даже Антон Бурдасов уверяет, что на самом деле они будут играть в атакующий хоккей, но, зная консервативность Гатиятулина, пока всё-таки верится слегка с трудом. Однако на бумаге слабых мест у собравших три креативных звена челябинцев нет, смущают разве что плохая форма Никиты Тертышного и тот факт, что помощники Гатиятулина сменились второй раз за год — в клуб пришли не так уж много работавшие в КХЛ Валерий Кулибаба и Александр Макрицкий.

«Спартак» будет одной большой загадкой

«А мне 50 млн компенсации дороже вообще любого игрока» — завирусившимся в последнее время мемом можно описать селекционную политику «Спартака» последних лет. Если бы бюджет «красно-белых» был чуть выше пола зарплат, то мы бы рассыпались в похвалах менеджменту клуба, который создал неплохую молодёжную систему (фарм «Спартака», «Химик», выиграл Кубок Петрова) и получает хорошую прибыль в неочевидных обменах. Однако за красно-белыми стоят влиятельные люди и большие деньги, и их политика «два шага вперёд — шаг назад» вызывает изумление. Казалось бы, лето больших приобретений с Порядиным и Голдобиным показало, что «Спартак» хочет выйти из тени, но в последний момент выяснилось, что зарплатный лимит важнее сбалансированного состава.

Другая интрига — Алексей Жамнов наконец-то становится полноценным главным тренером на кахаэловском уровне, без приставок и оговорок. Его краткий опыт работы в сборной запомнился как предолимпийским Кубком Первого канала с агрессивным современным хоккеем, так и вымораживающей Олимпиадой с неандертальским стилем. По предсезонке «Спартак», выигравший турнир мэра Москвы, вроде бы поближе к первому, да и исполнители есть. Непредсказуемости в работу Жамнова добавляет разве что крайняя непрозрачность принятия решений в «Спартаке».

«Торпедо» не предаст свой фирменный стиль

Несмотря на то что Игорь Ларионов точно не первым в лиге придумал играть в атаку, именно нижегородцы стали теми, кто сделал такой хоккей модным. В прошлом году, как вы помните, «Торпедо» обещали ####### [загасить] в плей-офф, но команда впервые за семь лет прошла первый раунд, причём по делу. Теперь встаёт новый вопрос: адаптировались ли за лето команды КХЛ к торпедовскому стилю, да и готовы ли сами нижегородцы к тому, что их будут воспринимать куда серьёзнее, чем в прошлом году?

Игроки «Торпедо» перед матчем Фото: РИА Новости

С точки зрения общекомандной эволюции здорово было бы добавить в состав парочку взрослых защитников-легионеров, однако Ларионов уже давно дал понять, что хочет видеть в клубе иностранцев только уровня Кейла Макара. Клуб летом поставил на сохранение уже существующего костяка и затарился правами на энхаэловцев, которые пока реализовать не может. В общем, в Нижнем по-прежнему ставят стиль выше результата, летом команда стала даже больше владеть шайбой ради владения — но зато клуб смог продать все абонементы, что важно в свете ожидания новой арены. Несмотря на скептицизм некоторых экспертов, сложно представить, что клуб не попадёт в восьмёрку с учётом ситуации в нижней половине Запада.

Московское «Динамо» теперь не должно экономить

Сложно запихнуть в один абзац то безумие, которое творилось вокруг «Динамо» в этом межсезонье с привлечением имён заслуженных ветеранов. Клубу грозили очередная смена концепции и попытка играть в 2023-м так, как будто тренды времён прошлого чемпионства всё ещё актуальны. Однако нынешние менеджер и тренер остались на месте, и «Динамо» пока выглядит чуть ли не чемпионом межсезонья. И здесь важнее даже не подписание Никиты Гусева — москвичи набрали немало парней, которые могут и зубасто сыграть, и момент организовать., при этом сохранили большинство талантов своей сильной школы.

Боссы «Динамо» теперь нацеливают команду на первый за 10 лет финал, и всё, что прямо сейчас нужно команде — внутреннее спокойствие. Бело-голубым пора избавляться от нескольких ветвей власти, которые друг друга не переносят, и создавать своему же главному тренеру комфортные условия для работы. Легко представить, что Владимир Крикунов, который стал советником в клубе, не только поддержит Кудашова советом, но и сможет «защитить» медийно. То, что «Динамо» административно стало работать лучше, показывает хотя бы моментальная натурализация Менелла президентским указом.

В Омске новая команда — и это не преувеличение

Не успели в Омске добавить в клубный гимн строки «Былую славу «Авангарду» вернул Крылов», как вернувший славу отправился на покой, попутно отписавшись ото всех хоккейных телеграм-каналов. Один из самых амбициозных боссов КХЛ сделал почти всё, подарил городу суперсовременную арену, долгожданное чемпионство и достаточно звёзд — учитывая давние международные амбиции Крылова, в условиях изоляции нашего хоккея ему было бы негде развернуться. Вся весна сопровождалась чудовищными пертурбациями, контрактными спорами, бесконечными сливами в «Телеграме», загадочными трансферами и расторжениями. Из 12 форвардов, выходивших на пятый матч с «Ак Барсом» весной, осталось лишь три.

Без августовских трансферов состав «ястребов» выглядел бы совсем бледно, но клубу удалось уговорить Владимира Ткачёва остаться на родине и вызволить погрязшего в спорах с «Амуром» Ивана Николишина. Вся селекция «Авангарда» выглядела скорее экстренным затыканием дыр в составе, нежели целенаправленной политикой — по именам всё вроде не так уж и плохо, но набирали их как будто бы бессистемно, порой просто уводя из-под носа у менее расторопных конкурентов. Теперь Михаилу Кравцу предстоит сложная задачка: от прошлого сезона в команде осталось буквально одно сыгранное сочетание Буше — Ткачёв. Впрочем, его будет достаточно как минимум, чтобы избежать худшего сценария.

«Автомобилист» наконец-то потратит деньги не зря

За несколько лет богатой жизни первый раунд в Екатеринбурге прошли лишь один раз. Это могло бы быть поводом для сноса всего и вся, но это межсезонье менеджмент «Авто» провёл неожиданно выдержанно и спокойно. Клуб не стал бегать за громкими именами, а точечно укрепил те позиции, которые нужно было, не стал подписывать высокооплачиваемых ветеранов с маленькой мотивацией, отпустил игроков, которые застряли где-то в запасе клуба. На фоне массовых пертурбаций «Авто» остался одной из немногих команд Востока, не только сохранившей, но и укрепившей костяк.

Теперь у «Автомобилиста» есть три равные тройки, немало молодёжи в глубине, которая может биться за места в четвёртом звене, плюс невиданная для современной КХЛ роскошь из пяти праворуких защитников. Сейчас Николаю Заварухину и его помощникам надо в первую очередь создать из классного набора игроков команду, где нет безразличия и внутренних проблем. Если в прошлые сезоны «Авто» попадал в спад, то заваливался в него с головой и кубарем летел вниз по таблице — порой возникало ощущение, что некоторых игроков интересует только их банковский счёт. Ключевыми для уральского клуба должны стать командная атмосфера и создание правильного микроклимата.

Узнать, вырос ли «Локомотив» из «вечного претендента» в реального

Когда эксперты рассуждают о введении перекрёстного плей-офф, то немало говорится о том, что это сделано для разведения уже надоевших всем СКА и ЦСКА. Однако новый формат может дать новый импульс «Локомотиву», который все последние годы безуспешно пытается обогнать этот дуумвират. Три года подряд ярославцы проигрывают ЦСКА, причём показательно, что в двух седьмых матчах команда забросила ровно 0 шайб. Ментальные «короткие штанишки» кажутся давней проблемой «Локо». Как говорил Игорь Никитин ещё на старте прошлого сезона, «лучше лицо в крови, чем в соплях» — но в плей-офф снова получился вариант номер два.

«Нужно почиститься. Не в плане найти виновных, а просто разобраться, что мы хотим видеть в дальнейшем», — говорил Никитин. Большого очищения не произошло: из заметных фигур ушёл только Егор Коршков, который и так выпал из состава команды в плей-офф. На рынке клуб отработал очень скупо (что логично с такой школой), взял только двух атакующих защитников, которые должны добавить вариативности в позиционках. Никитин верит в выпускников местной молодёжной системы — перед сезоном он сказал, что у молодых ребят есть психология победителя.

Посмотреть, как легенда «Металлурга» вернётся в клуб через 20 лет

20 лет спустя — это не только сюжет из кино. Когда-то Андрей Разин был одним из людей, создававших фирменный стиль «Магнитки» конца 90-х, а теперь он призван обратно, чтобы возродить его и вернуть людей на трибуны, изрядно опустевшие в прошлом году. Многие заранее списывают «Металлург» из-за того, что клуб летом покинуло немало громких имён. Ключевое слово здесь, правда, это именно «имён» — в календарном 2023-м магнитогорские звёзды валяли дурака с середняками и аутсайдерами, включались лишь изредка и были в семи минутах от вылета в первом раунде.

Андрей Разин Фото: vk.com/hcmetallurg

Понятно, что политика Разина может показаться перехлёстом — если Илья Воробьёв крайне неохотно выдавал игровое время молодым игрокам, то новый тренер форсированно вводит в состав местных воспитанников. Разин уже заявил, что проведший один матч на взрослом уровне 20-летний Гололобов будет защитником второй пары. С другой стороны, если магнитогорская школа наконец разродилась талантливыми выпускниками, не мариновать же их искусственно? Тот хоккей, который Разин ставил в Череповце, был уже хорошо виден на предсезонке — и несмотря на три поражения, перспективы «Металлурга» пока кажутся скорее светлыми, чём тёмными. Вопрос в том, как Разин сработается со звёздами — но тренер за несколько лет показал, что умеет меняться.

«Ак Барс» — просто самый стабильный клуб

Казань выступила главным бенефициаром того, что в СКА быстро разочаровываются в хоккеистах. Теперь «Ак Барс» будет возрождать старую-добрую динамовскую тройку Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин, а приглашение татарина Дамира Жафярова поможет укрепить идентичность команды. Даже Евгения Свечникова спустя долгие годы удалось вернуть в команду, куда он наотрез не хотел возвращаться из НХЛ. На предсезонке три суперзвена казанцев выглядели удивительно мощно и сбалансированно.

В принципе, ситуация чем-то напоминает прошлое межсезонье, когда казанская банда суперзвёзд казалась суперфаворитом, но в итоге к ноябрю барахталась в конце восьмёрки. Ключевое отличие — возвращение Зинэтулы Билялетдинова. Легендарный коуч кому-то может казаться устаревшим, какие-то обязанности он потихоньку передал помощникам, но само присутствие ЗХБ как будто вселяет спокойствие и уверенность в команду и во всех людей вокруг него. Команде, где есть десяток звёзд, порой не нужен тактический гид — а вот человек, который может раздавить любого авторитетом, крайне необходим.

Узнать, как 40 игроков СКА будут делить игровое время

Штаб Валерия Карпина недавно удивил футбольную общественность, вызвав на сбор национальной команды почти 50 человек. Для СКА такая ситуация вообще не является удивительной. Общекомандное фото петербуржцев с каждым годом всё больше напоминает советский анекдот про съезд китайских передовиков: «В 976-м ряду 1385-й справа — это я!» Текучка поражает: два десятка игроков ушли, два десятка — пришли, последний обмен Питер провёл буквально вчера, отдав защитника Никиту Зоркина в Уфу.

Александр Медведев и Роман Ротенберг Фото: РИА Новости

Всё это тем более удивительно на фоне нескольких простых посылов: СКА такие манипуляции с составом проделывает уже несколько лет подряд, ЦСКА же ставит на стабильность костяка и каждый год бьёт СКА в финале Западной конференции. Казалось бы, это повод скопировать политику ЦСКА, но вместо этого ротация заработала только сильнее. Мы и так привыкли, что в СКА игроки порой без объяснения причин выпадали из обоймы и сидели без игровой практики месяцами — сейчас, с восемью-то тройками игроков, придётся либо повторять практику, либо ротировать состав ради ротации. Любой сценарий вряд ли позволит создать хороший микроклимат, несмотря на то что все интервью с игроками выдержаны в духе «всё хорошо, прекрасная маркиза».

Чемпионское окно ЦСКА и правда закрывается?

Всё обсуждение ЦСКА летом фактически свелось к «казусу Федотова», при этом никто, по сути, не вспоминал, что в хоккей играют какие-то полевые игроки. Понятно, что ЦСКА без Федотова выглядит фантастически бледно на последнем рубеже, но нельзя сказать, что в чемпионском плей-офф Рейдеборн был скалой. Сила ЦСКА — в его стабильности и умении восполнять потери молодёжью и теми игроками, которых уже успели списать в других клубах — вспомните хотя бы, с каким реноме Плотников приезжал в Москву.

Однако весной Роман Ротенберг очень уверенно заявлял, что чемпионское окно армейцев закрылось, хотя большинство лидеров команды находится в самом хоккейном соку. Никаких видимых причин для внезапного краха армейцев нет — даже легко представить, что ЦСКА на старте сезона снова будет валять дурака и создаст ощущение собственной слабости. Есть разве что футбольные примеры тех же «Ювентуса» и ПСЖ — они показывают, что на фоне гипергегемонии, которую мало кто оспаривает, руководство начинает дуреть, словно веря в свою непогрешимость. ЦСКА крайне закрытый клуб, и мы не знаем, как ведёт себя его руководство — просто надо помнить, что спад великих всегда происходит тогда, когда этого не ожидают в первую очередь они сами.