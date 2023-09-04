Сушко: Сопин и Кудашов очень качественно сработали на трансферном рынке

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о работе спортивного директора Алексея Сопина и главного тренера Алексея Кудашова на трансферном рынке.

«Работа Кудашова и Сопина? Я пришёл в клуб в середине июня, когда уже вовсю велась работа по комплектованию команды на сезон КХЛ. Мы видим те подписания, которые произвёл спортивный директор. Это и переход Никиты Гусева, и обмен Игоря Ожиганова, и сделка по приобретению Данилы Пыленкова. На моё усмотрение – главный тренер вместе со спортивным директором очень качественно сработали на трансферном рынке.

Было бы просто глупо, что-либо начинать ломать и менять, когда ты только пришёл в клуб и ещё даже не присмотрелся к людям. Когда приходишь в любой коллектив или любую организацию, то любой человек заслуживает свой шанс. И если люди хорошо делают свою работу, то какой смысл что-то менять? На мой взгляд, никогда не стоит этого делать. И не нужно мешать тому, что хорошо работает», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.