11 новичков дебютировали за СКА в матче с «Динамо» — новый рекорд армейцев в КХЛ

В составе СКА в матче с московским «Динамо» (2:1) дебютировали 11 хоккеистов, сообщает пресс-служба армейского клуба. Вратарь Юхан Маттссон, защитники – Сергей Сапего, Артём Сергеев и Максим Федотов. Нападающие – Владимир Алистров, Алекс Гальченюк, Павел Дедунов, Иван Зинченко, Брендан Лайпсик, Сергей Толчинский и Илья Федотов.

11 новичков в одном матче – это новый рекорд армейцев в КХЛ. В стартовой встрече прошлого сезона в форме СКА впервые сыграли 10 хоккеистов. Рекорд в истории клуба был установлен 7 сентября 2005 года в матче «Салават Юлаев» — СКА (3:2) – тогда в составе петербуржцев вышли на лёд 16 дебютантов.

Следующий матч СКА сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой». Встреча состоится 4 сентября в 18:00 мск.