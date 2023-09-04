Антон Худобин прокомментировал переход в «Сокол»

Голкипер «Сокола» Антон Худобин прокомментировал свой переход в стан красноярского клуба.

«Позитивные эмоции. Подписал контракт в городе, который стал мне родным. Очень рад поиграть дома. Я уже называю Красноярск домом, поэтому всё хорошо и замечательно. Вливаюсь в игровую струю, сезон начался. Только позитивные мысли.

В этот раз подготовка к сезону как-то отличалась? Да, в этот раз подготовка была тяжелее, потому что трудно тренироваться, не зная, в какой команде ты окажешься дальше. Не имея контракта на руках, ты не понимаешь, к чему ты готовишься. На самом деле, это нелегко с точки зрения системы и эмоционального заряда. Позади три с половиной месяца тренировок, поэтому всё хорошо. С «Соколом» всегда всё позитивно, ведь, как уже было сказано, я не первый год тренировался в межсезонье с этой командой.

Вратарская бригада «Сокола» одна из самых сильных в ВХЛ, а мой переход — один из главных в лиге? Журналисты и эксперты и существуют для того, чтобы говорить. А нам нужно выходить на лёд.

Друзья из Америки сто процентов будут следить за мной. Уже сказали, что подписались на «Сокол» и будут смотреть.

Добавит ли зрителей на трибуны мой переход? Исходя из того, что в прошлом сезоне уже были полные трибуны, я надеюсь, в этом чемпионате будет тоже самое. Мы очень ждём болельщиков на играх и будем рады их видеть!», — цитирует Худобина пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не проводил.

