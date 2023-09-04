Чемпион мира и финалист Кубка Стэнли Антон Худобин подписал контракт с красноярским «Соколом», сообщает пресс-служба клуба.
Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. Далее хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесота Уайлд».
Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022), «Чикаго Блэкхоукс» (2023-2024).
В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе сборной России на турнире в Минске, а в следующем году выиграл серебряные медали мирового первенства.
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