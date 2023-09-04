Квартальнов: по Москве и Подмосковью непросто передвигаться, с божьей помощью доехали

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча с «Витязем».
«После игры в Нижнекамске отправились в Балашиху. По Москве и Подмосковью всегда непросто передвигаться. С божьей помощью доехали. Ребята поспали, отдохнули. Вечером провели собрание, тренировку. Те, кто много сыграл в Нижнекамске, работали по индивидуальной программе, на лёд не выходили. Основная группа каталась, выполнила лёгкую работу. В понедельник утром раскатка и следующая игра. Всё нормально.
«Витязь» уступил «Амуру» в первой игре, но команда кусачая? Начало сезона. Можно ожидать любые сюрпризы. Мы в первой игре тоже неважно начали. Благо победный счёт к нам вернулся. Но мы заслужили это своей работой, став делать правильные вещи.
Ещё надо всех игроков подвести к общему знаменателю. И каждую игру надо собранно начинать, сохранять концентрацию внимания. На старте чемпионата у всех много сил. Это дальше по ходу чемпионата будут выявляться разные моменты», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».
Ранее канадский защитник минского «Динамо» Янни Калдис рассказал о своём дебюте в КХЛ в матче с «Нефтехимиком» (5:4 ОТ).
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