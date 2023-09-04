Защитник минского «Динамо» Калдис — о дебюте: не мог представить, что заброшу две шайбы

Канадский защитник минского «Динамо» Янни Калдис рассказал о своём дебюте в КХЛ в матче с «Нефтехимиком» (5:4 ОТ).

«Таким представлял дебют? О, нет. Не мог представить, что заброшу две шайбы. Во-первых, было классно наконец-то сыграть в официальном матче после серии выставочных игр и почувствовать уровень КХЛ. Во-вторых, здорово, что мы победили. Это самое главное.

Когда до этого набирал три очка за игру? Ух. Сразу не вспомню. Но в двух предыдущих сезонах вроде бы такое случалось пару раз.

После матча сделал фото с Андреем Стасем и Ником Меркли? Ник сделал классный пас в овертайме. Андрей – капитан, передал мне шляпу лучшего игрока, плюс он тоже сделал много важных вещей для победы.

Что было в раздевалке в первом перерыве? Мы начали не так, как следует. Тренеры подсказали, что нам надо исправить. Это помогло», — цитирует Калдиса пресс-служба минского клуба.

Следующий матч минское «Динамо» проведёт в гостях с «Витязем» сегодня, 4 сентября в 19:00 мск.