«Лада» заменила Подъяпольского в матче со СКА, он пропустил 3 гола менее чем за пять минут

В эти минуты на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимает СКА. К началу третьего периода счёт 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер тольяттинцев Владислав Подъяпольский был заменён после двух периодов. За 40 минут игрового времени по воротам хоккеиста было нанесено 23 броска. Подъяпольский пропустил три шайбы. На 23-й минуте Брендан Лайпсик пробил вратаря «Лады», на 25-й минуте отличился Иван Зинченко, на 27-й минуте забил Владимир Алистров. В итоге голкипер тольяттинцев пропустил три шайбы за четыре минуты 24 секунды.

Напомним, в межсезонье Подъяпольский был обменян в «Ладу» из СКА.