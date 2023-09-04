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Брендан Лайпсик забил первый гол за СКА, поразив ворота Подъяпольского

Брендан Лайпсик забил первый гол за СКА, поразив ворота Подъяпольского
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В эти минуты на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимает СКА. К началу третьего периода счёт 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте СКА открыл счёт. Нападающий санкт-петербургской команды Владимир Алистров проехал за воротами, развернулся и сделал прострел низом. Шайба от щитка голкипера «Лады» Владислава Подъяпольского отскочила к Брендану Лайпсику, расстрелявшему пустой угол ворот — 1:0. Для канадского нападающего этот гол стал первым для СКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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