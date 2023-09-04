Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и одержал победу в матче с «Трактором»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (0:2, 2:1, 3:0).

На первой минуте Владимир Ткачёв вывел челябинцев вперёд. На 18-й минуте Антон Бурдасов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева удвоил преимущество «Трактора». На 22-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл один гол. На 24-й минуте Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 37-й минуте Артём Лукоянов сократил отставание до минимума. На 42-й минуте Дмитрий Яшкин сравнял счёт. На 55-й минуте Яшкин оформил дубль. Точку в матче поставил Александр Радулов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Ак Барс» примет «Сочи». Оба матча состоятся 6 сентября.