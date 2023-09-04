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«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и одержал победу в матче с «Трактором»

«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и одержал победу в матче с «Трактором»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (0:2, 2:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Ткачёв (Бурдасов, Сошников) – 00:34 (5x5)     0:2 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 17:52 (5x4)     1:2 Кагарлицкий (Адамчук, Шипачёв) – 21:17 (5x5)     1:3 Сошников (Калинин, Карпухин) – 23:43 (5x5)     2:3 Лукоянов (Юдин, Журавлёв) – 36:02 (5x5)     3:3 Яшкин (Лямкин, Кагарлицкий) – 41:44 (5x5)     4:3 Яшкин (Шипачёв, А. Радулов) – 54:24 (5x4)     5:3 А. Радулов (Яшкин, Семёнов) – 59:52 (5x4)    

На первой минуте Владимир Ткачёв вывел челябинцев вперёд. На 18-й минуте Антон Бурдасов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева удвоил преимущество «Трактора». На 22-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл один гол. На 24-й минуте Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 37-й минуте Артём Лукоянов сократил отставание до минимума. На 42-й минуте Дмитрий Яшкин сравнял счёт. На 55-й минуте Яшкин оформил дубль. Точку в матче поставил Александр Радулов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Ак Барс» примет «Сочи». Оба матча состоятся 6 сентября.

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