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Билялетдинову вручили перстень в честь включения в символическую сборную 15 сезонов КХЛ

Билялетдинову вручили перстень в честь включения в символическую сборную 15 сезонов КХЛ
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Сегодня, 4 сентября, «Ак Барс» проводит матч с «Трактором». Эта встреча — 1200-я для главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова в чемпионатах России, сообщает пресс-служба КХЛ.

Перед матчем президент лиги Алексей Морозов вручил перстень Билялетдинову, вошедшему в символическую сборную всех 15 сезонов КХЛ.

Топ-5 тренеров в истории отечественного хоккея по количеству матчей:

1. Владимир Крикунов — 1477;
2. Валерий Белоусов — 1302;
3. Зинэтула Билялетдинов — 1200;
4. Виктор Тихонов — 1174;
5. Геннадий Цыгуров — 1058.

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает челябинский «Трактор». К концу второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.

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