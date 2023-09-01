«Ак Барс» выиграл Кубок Открытия, уверенно обыграв ЦСКА. Федотов пропустил пять шайб

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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.

На 17-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Дмитрия Яшкина вывел «Ак Барс» вперёд. На 24-й минуте Никита Нестеров сравнял счёт. На 37-й минуте Дмитрий Яшкин после паса Даниила Журавлёва вновь вывел казанцев вперёд. Через 31 секунду Никита Дыняк вновь поразил ворота Ивана Федотова. На 47-й минуте Ярослав Дыбленко отыграл один гол. На 53-й минуте Александр Радулов забросил четвёртую шайбу. Через 59 секунд Вадим Шипачёв сделал счёт 5:2.

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