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ЦСКА — «Ак Барс» 2:5, результат матча за Кубок Открытия КХЛ, 1 сентября

«Ак Барс» выиграл Кубок Открытия, уверенно обыграв ЦСКА. Федотов пропустил пять шайб
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.

На 17-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Дмитрия Яшкина вывел «Ак Барс» вперёд. На 24-й минуте Никита Нестеров сравнял счёт. На 37-й минуте Дмитрий Яшкин после паса Даниила Журавлёва вновь вывел казанцев вперёд. Через 31 секунду Никита Дыняк вновь поразил ворота Ивана Федотова. На 47-й минуте Ярослав Дыбленко отыграл один гол. На 53-й минуте Александр Радулов забросил четвёртую шайбу. Через 59 секунд Вадим Шипачёв сделал счёт 5:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Кагарлицкий (Яшкин) – 16:05 (5x5)     1:1 Нестеров (Окулов, Григоренко) – 23:16 (4x4)     1:2 Яшкин (Журавлёв) – 36:20 (5x5)     1:3 Дыняк (Лукоянов, Лямкин) – 36:51 (5x5)     2:3 Дыбленко – 46:15 (5x5)     2:4 А. Радулов (Шипачёв, Галиев) – 52:32 (4x3)     2:5 Шипачёв (Лямкин, А. Радулов) – 53:31 (5x4)    
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