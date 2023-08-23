«Без него клуб бы умер». Как великий Ягр спас «Питтсбург», наплевав на здоровье

Яромир сохранил хоккей в городе «пингвинов», но фанаты всё равно свистели ему в спину.

В сезоне-2022/2023 The Athletic запустил серию статей о 99 лучших игроках современной НХЛ (сотый, то есть первый, по умолчанию — Уэйн Гретцки). Пока в Национальной хоккейной лиге межсезонье, предлагаем ознакомиться с историями хоккеистов из топ-5.

На пятом месте рейтинга расположился двукратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Питтсбург Пингвинз» Яромир Ягр. «Чемпионат» приводит перевод этой статьи.

«Пингвинз» только что вылетели в первом раунде плей-офф-2012 от «Филадельфии» в одной из самых сюрреалистичных, жестоких и незабываемых серий в истории плей-офф Кубка Стэнли.

Через 30 минут после окончания серии за пределами раздевалки «Флайерз» ситуация стала ещё интереснее. Марио Лемье, на тот момент мажоритарный владелец «Питтсбурга», прошёл мимо тогдашнего владельца «Филадельфии» Эда Снайдера, пожал ему руку и терпеливо ждал. Наконец, появился Яромир Ягр. Чех был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Питтсбургом» Лемье девятью месяцами ранее. Когда вместо этого он выбрал самого заклятого соперника «Пингвинз», между иконами франшизы возникла временная неприязнь.

№68 и №66 разговаривали минут 10. Лемье вёл себя царственно, как всегда, но, по нехарактерному для него повороту, говорил больше всех. Ягр в основном слушал, и в конце разговора Яромир улыбнулся своей широкой улыбкой. Потом Лемье и Ягр обнялись, и всё у них было хорошо. И это правильный исход.

Лемье часто называют спасителем франшизы «Пингвинз», во многих случаях он таковым и был. Но когда-то «Питтсбург» был на грани гибели, а Лемье ничего не мог сделать, чтобы спасти клуб. Руки короля франшизы были связаны. Вот тогда-то плохой парень, юный принц хоккея «Питтсбурга» взвалил на свои плечи Лемье, «Пингвинз» и целый город.

«Яромир был невероятным хоккеистом и крупной личностью, — сказал бывший генеральный менеджер «Пингвинз» Крэйг Патрик — человек, который выбрал чеха на драфте в 1990 году. — Но чего многие не понимают в Ягре, так это его стремления к победе. Никто не любит проигрывать. Но у Яромира был особый дух соперничества. Даже будучи молодым, Ягр приходил в ярость, когда мы проигрывали. Он отличался от всех».

Весь город был бы в бешенстве, если бы «пингвины» проиграли «дьяволам» в шестом матче 24 года назад. Потому что если бы они проиграли в той встрече, «Пингвинз» могли покинуть Питтсбург.

2 мая 1999 года Ягр спас «Пингвинз», спас хоккей в Питтсбурге и зацементировал своё имя как одного из величайших игроков в истории.

Яромир Ягр Фото: Ted Mathias/AP/ТАСС

***

Когда Лемье завершил карьеру в 1997 году в возрасте 31 года, «Пингвинз» всё ещё были в надёжных руках. У них был Ягр. 25-летний Яромир находился в самом расцвете сил. Ягр выиграл «Арт Росс Трофи» в 1995 году, когда Марио взял перерыв длиной в сезон из-за проблем со здоровьем. Затем он выиграл четыре титула лучшего снайпера подряд — с 1998 по 2001 год. Ягр явно был величайшим хоккеистом конца 1990-х годов.

«Он не получает того, чего заслуживает, — сказал Том Макмиллан, бывший вице-президент команды по коммуникациям и бывший штатный журналист «Питтсбурга». — Марио и Ягр за это время выиграли 11 из 13 титулов лучшего снайпера. Они не забрали только два? Лемье, а не Гретцки, выиграл бы эти две снайперские гонки, если бы был здоров. Марио и Ягр не были похожи ни на что, что мы когда-либо видели».

Яромир начала 1990-х был подростком со снгосшибательным талантом и пристрастием забивать важнейшие голы в матчах-драмах. Ягр конца 1990-х был одним из величайших игроков в истории.

«Я имел удовольствие играть с Ягром, когда он был ребёнком, — сказал Марк Рекки, товарищ Ягра по команде в 1991 году. — Тогда он был особенным. Вы могли видеть это. У него была эта уникальная способность выходить на лёд чаще, брать больше смен. Но к концу 1990-х Яромир был величайшим игроком в лиге, и в тот момент он вырывал игры. Когда на кону был матч, он брал шайбу, выставлял свою большую задницу перед соперником, и тот не мог отобрать у него шайбу. Яромир был невероятен».

Так что у «Пингвинз» был праймовый Ягр. Но также была проблема, и довольно большая. У них не было денег.

Яромир Ягр Фото: nhl.com

Бывший владелец «Питтсбурга» Говард Болдуин пользовался популярностью у своих игроков благодаря тому, что предпочитал выписывать им чеки на крупные суммы. Когда «Пингвинз» выиграли два чемпионства подряд в 1991 и 1992 годах, Болдуин понял, что его команда особенная. Она не просто была великолепна — но ещё и приносила огромные кассовые сборы. Громкие имена были повсюду. Лемье. Ягр. Рон Фрэнсис. Пол Коффи. Ларри Мёрфи. Рекки. Кевин Стивенс. Рик Токкет. Джоуи Маллен. Брайан Троттье. Они были рок-звёздами. Таким образом, Болдуин сделал всё возможное, чтобы сохранить «пингвинов» вместе.

Однако у Болдуина не было средств. «Меллон Арена» устаревала. Она не приносила прибыль, а Питтсбург — не Нью-Йорк. Сохранение всех членов этой команды стало задачей. Тогда не было потолка зарплат, и команды с большими средствами пускали слюни в надежде заполучить звёзд «Пингвинз».

К 1999 году Болдуин давно перестал быть владельцем «Питтсбурга». Фактически к тому времени клуб принадлежал суду по делам о банкротстве.

«Пингвинз» по-прежнему пользовались популярностью в Питтсбурге, но было трудно понять, Питтсбург был хорошим хоккейным городом или городом Лемье. В конце 1990-х они всё ещё собирали хорошую кассу, но ажиотаж вокруг Лемье уже прошёл. Фан-база привыкла не только к победителю, но и к развлекающему победителю. Отсутствие стабильного владельца, отсутствие планов по строительству нового стадиона и сокращение базы сезонных абонементов после ухода Лемье, казалось, предвещали гибель.

Хотя игроки нечасто говорили об этом, они знали, что «Пингвинз» грозит серьёзная опасность покинуть Питтсбург.

«В то время у нас не было представления о том, что ждало впереди, — сказал Макмиллан. — Позже Ягр говорил об этом и о том, что в то время они все знали, что играют ради выживания франшизы. Оглядываясь сейчас на те времена, можно сказать: то, что это было на уме у игроков, много значило для города».

В голове одного игрока это сидело намного сильнее, чем у других.

Яромир Ягр Фото: Bill Kostroun/AP/ТАСС

***

Ягр знал. Он всегда знал.

«Один из самых умных людей, которых вы когда-либо встречали в своей жизни, — сказал легенда телерадиовещания «Питтсбурга» Майк Ланге. — Ягс — гений, особенно в математике и числах».

Не нужно было быть гением, чтобы понять: у «пингвинов» проблемы. Но понимание Ягра было очень ясным. И что интересно, его числа были частью проблемы. Ягр был величайшим игроком в хоккее, и платили ему соответствующе. За сезон-1999/2000 Ягр должен был получить $ 10,4 млн. На тот момент он был самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ.

«Пингвины» были обречены в финансовом отношении. Когда команда находится в собственности суда по делам о банкротстве, роскошь, которая считается обычным явлением, перестала существовать.

«Мы даже не могли заказать коньки, — сказал Ягр. — Нам пришлось использовать собственные деньги. Это было очень тяжело».

В то время Ягр никогда публично не говорил о финансовых проблемах «Пингвинз». Он держал это внутри. Однако спустя годы стало ясно, что он всегда думал об этом. И это подтолкнуло его к тому, чтобы оставить «Пингвинз» важной частью лиги.

«Мы все чувствовали давление, — сказал Ягр. — Речь не шла о том, чтобы добраться до Кубка. Мы очень любили Питтсбург».

Великие игроки несут значительное бремя. Это часть рабочих обязанностей.

Но это было нечто совсем другое. Апогей был достигнут весной 1999 года, когда «Пингвинз» едва пробились в плей-офф Кубка Стэнли и все ожидали, что клуб не задержится там надолго. Они, будучи посеянными под восьмым номером, были вынуждены сыграть с Мартином Бродо и могучим «Нью-Джерси» в первом раунде.

В то время как «дьяволы» являлись фаворитами Кубка Стэнли, «Пингвинз» были, по сути, командой одного игрока и дохромали до плей-офф с шестью победами в основное время в последних 25 матчах регулярного чемпионата.

Затем клуб одного игрока потерял этого самого игрока, когда Ягр повредил свой проблемный пах в первом матче. Каким-то чудом «Пингвинз» одержали победы во встречах под №2 и №3 без него.

Яромир Ягр Фото: John Swart/AP/ТАСС

Но «дьяволы» одержали победу в четвёртом и пятом матчах, выйдя вперёд в серии — 3-2. Пах Ягра был настолько травмирован, что он даже не пытался кататься самостоятельно между второй и шестой встречами. Многие ожидали, что он пропустит оставшуюся часть серии.

В день шестого матча не было утренней раскатки, потому что встречу проводили в воскресенье днём в Питтсбурге. Но толпа на «Меллон Арене» взревела, когда 68-й номер вышел на лёд для предыгровой разминки.

«Меня поразило, как сильно он осознавал, насколько этот матч был важен для спасения команды, — сказал Пол Штайгервальд, чьё новаторское интервью с Ягром в 2017 году пролило свет на стремление чеха сохранить «Пингвинз» в Питтсбурге. — Ягс прекрасно понимал, насколько это важно. Он осознал вес этого матча, его важность. Эта встреча расширила востребованность команды. Она укрепила идею о том, что «Пингвинз» пытаются сохранить уровень доверия, несмотря на разговоры о банкротстве».

Доход от домашних матчей плей-офф значителен. Даже в 1999 году каждая домашняя встреча приносила франшизам примерно $ 2 млн дохода. У «пингвинов» не было денег, и они стремились показать суду по делам о банкротстве, что они всё ещё важны и прибыльны, что они могут иметь финансовое и эмоциональное значение для города.

Ягр, с медицинской точки зрения, не имел права играть в тот день. Однако важность момента подтолкнула его выйти на лёд.

«Это была самая важная игра, в которой я участвовал за всю свою хоккейную карьеру, — сказал Ягр, выигравший два Кубка Стэнли и олимпийскую золотую медаль 1998 года. — Я никогда не принимал участия в более важном матче. Чтобы продолжить играть, ты должен выиграть — иначе вся франшиза переедет в другой город. Это очень важный матч».

Ягр, который катался на одной ноге бóльшую часть игры со Скоттом Стивенсом, повисшим на его спине, сыграл возмутительные 29.35 в шестом матче.

Эта сцена была не похожа ни на одну другую в истории франшизы. Ягр, выйдя на лёд, привёл «Иглу» (прозвище арены «Питтсбурга. — Прим. «Чемпионата») в неистовство. Лемье, который пытался купить команду, в то время договаривался со своими коллегами-инвесторами. Обычно сидящий на задних рядах Лемье в тот день предпочёл находиться в центре трибуны, стать человеком из народа. Он был не в личной ложе. В тот день Лемье сидел в толпе со своим сыном Остином, которому тогда было три года и который сидел у отца на коленях.

Яромир Ягр Фото: nhl.com

Очень символично, что Лемье, король спасения франшизы и игры через мучительную боль, сидел с жителями Питтсбурга и наблюдал за тем, как Ягр подражает своему герою.

«Вы должны понимать, что Ягс всегда наблюдал за Марио, когда был молод, — сказал Ланге. — Он хотел быть таким же, как Лемье».

И в этот день он был.

В конце третьего периода «Пингвинз» уступали Бродо и «Дэвилз» со счётом 1:2. Затем, за 2.12 до конца основного времени, рядом с Бродо оказалась свободная шайба. Ягр прорвался к воротам и сравнял счёт, вызвав взрыв на арене.

В середине овертайма нервозность в «Иглу» превратилась в бедлам. Марти Страка высвободился на левом фланге и заметил открытого Ягра, устремляющегося в правый круг. Яромир вколотил шайбу броском в одно касание — мимо Бродо, забив самый важный гол в истории франшизы.

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Двумя днями позже Ягр сыграл 21.19 и забил «Нью-Джерси» два гола, что привело «Пингвинз» к ошеломляющей победе со счётом 4:2. «Пингвинз» в конечном итоге проиграли «Мэйпл Лифс» во втором раунде, но благодаря этим трём домашним матчам смогли получить примерно на $ 6 млн больше. Попутно история о том, как Ягр, преодолевая боль, побеждал ради «Пингвинз», помогла городу снова влюбиться в свою хоккейную команду — это возродило чувство, которое начало угасать спустя два года после завершения карьеры Лемье.

«Если бы они проиграли сразу, возможно, люди не так сильно думали бы о сохранении франшизы, — сказал Штайгервальд. — Я действительно в это верю. Но этого было достаточно, чтобы поддерживать огонь популярности и создать надлежащие условия для Марио, сумев помочь ему спасти команду».

Ягр знал, что в то время «Пингвинз» не были законными претендентами на Кубок Стэнли. Но он также знал, что нужно что-то делать, чтобы сохранить «Питтсбург» значимым и финансово прибыльным.

«К тому времени все ушли, — сказал Ягр о периоде расцвета «Пингвинз» в начале 90-х. — Кевин Стивенс, Рик Токкет, Ронни Фрэнсис. Я не думаю, что мы были достаточно хороши, чтобы выиграть всё».

Таким образом, сохранение франшизы стало приоритетом не только для здоровья Ягра.

Яромир Ягр Фото: Graig Abel/ Getty Images

Ведущий питтсбургского радио Марк Мэдден живо вспоминает разговор с Ягром в момент после гола в овертайме шестого матча.

Мэдден спросил у Яромира, сидевшего у своего места в раздевалке, всё ли в порядке. Ягр задрал шорты, обнажив уродливый синяк на верхней части ноги.

«Ягс сказал: «Конечно, я не в порядке», — продолжает Мэдден. — Он сказал: «Посмотри на мою ногу».

Макмиллан и по сей день удивляется тому, как Ягр принял давление того момента и совладал с ним.

«Не было уверенности относительно того, какова конечная цель у организации, — сказал Макмиллан. — Тем летом страсти кипели. Никто не знал, какой эффект победы оказали на клуб. Это тоже было частью ситуации. Но по прошествии времени можно сказать: то, что он сказал, то, что он чувствовал, — это имело значение. Я слышал эти слова, когда Стейги разговаривал с ним, и сказал: «Вау. Я не знал, что он — да и вся команда — так думал. Я знал, что только среди фанатов и СМИ велись дискуссии».

***

Ягр поиграл почти везде во второй половине своей карьеры. Он выступал за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Дэвилз», «Флориду» и «Калгари». Теперь он владеет командой — «Кладно» — и время от времени играет за неё, он всё ещё подражает Лемье.

Но тот Ягр, который был одним из пяти величайших игроков в истории НХЛ, играл за «Питтсбург Пингвинз». Будучи молодым, Яромир был силой, не похожей ни на кого другого, опережавшей своё время с точки зрения отношения к тренировкам. Это позволяло ему изматывать соперников и становиться королём третьих периодов.

Как юный Ягр каждый день наблюдал за Лемье на тренировке, так и самый юный член пантеона икон «пингвинов» всегда наблюдал за Ягром. Будучи ребёнком из Коул-Харбора, Сидни Кросби часто смотрел видео с молодым Ягром. Это многое объясняет. Стилистически у них было много общего — а именно ноги бодибилдера.

«Он был невероятен, — сказал Кросби. — Я тоже играл против него в течение многих лет и всегда ценил то, насколько он велик, насколько он силён. Но да, я смотрел ролики из времён, когда он был молод. Боже мой...»

Яромир Ягр Фото: nhl.com

«Пингвинз» с самого начала знали, что у них есть что-то особенное. Ягр боготворил Лемье с тех пор, как увидел, как тот играет на чемпионате мира 1985 года в Праге. Во время этого турнира на льду было много великих игроков, но Ягр замечал только Лемье и тогда решил, что хочет играть в «Питтсбурге». Патрик, в отличие от многих своих коллег того времени, не боялся драфтовать европейских игроков.

«Лёгкий выбор», — сказал Патрик.

И в «Пингвинз» сразу поняли, что у них с Ягром есть что-то общее. Ни одна другая история не похожа на его.

Мифология Ягра со временем доросла до размеров, пожалуй, даже бóльших, чем сам человек. И стала такой же загадочной. Этот парень отказывается бросать хоккей, несмотря на то что стал владельцем клуба на родине. Его легендарный тренировочный режим позволяет ему продолжать играть, в то время как его современники заканчивались за десятилетие. Он счастлив сегодня, печален завтра. Он гений, которого мы никогда не понимали.

Он спас «Пингвинз», а десятилетие спустя отвернулся от них и стал играть за «Флайерз». Он открыто говорит о том, насколько религиозен, но некогда его торжественно встречали на красной дорожке в каждом казино Вегаса. В более поздние годы его освистывали в Питтсбурге, но потом он смеялся над этим. Затем, когда он думал, что никто не смотрит, казался грустным из-за этого, потому что этот свист должен был причинять боль. В конце концов, без Ягра не было бы «Пингвинз».

«Питтсбург» остался в его сердце. В сезоне-2022/2023 «Пингвинз» дважды спрашивали Ягра, хочет ли он, чтобы его номер был выведен из обращения на домашнем матче в феврале или апреле 2023 года. Что он ответил?

«Это было бы прекрасно. Но не раньше, чем я закончу играть».

Ягр также сказал «Пингвинз» следующее: он хочет, чтобы его номер вывели из обращения, и ему не терпится приехать в Питтсбург на это особое событие. Это произойдёт, возможно, уже ближайшей осенью. Однако он также сказал, что хотел бы, чтобы «Пингвинз» вскоре сыграли в Праге, чтобы он мог произвести вбрасывание перед матчем с любимой командой в родной стране.

Он играл через всю эту боль не для того, чтобы никогда больше не видеть своих «пингвинов».

«Всё в нём особенное, — сказал Макмиллан. — Мы были благословлены, чтобы Ягр играл за нас. И если вы думаете, что он не любит Питтсбург, значит, вы его совсем не знаете».

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