Sportsnet: Мичкову нужно играть. Сидеть в ложе для прессы — совсем не то, что нужно

Журналист Джейсон Букала в статье на портале Sportsnet рассказал о сильных сторонах форварда СКА и проспекта «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.
«Его катание, как за воротами, так и на открытом льду, должно улучшиться по мере его взросления. Он ещё молод, и у него есть много возможностей, чтобы добавить больше силы для ног. Это сделает его более опасным в отрывах. Когда он держит шайбу в зоне нападения, становится ясно, что у него отличное владение клюшкой, видение и мастерство.
Мичкову нужно играть больше минут. Сидеть в ложе для прессы или играть менее восьми минут за матч, пытаясь отыграть новую позицию на профессиональном уровне, – это не то, что нужно для развивающегося игрока.
Стоит рассмотреть вопрос об аренде в другую команду КХЛ. Когда его отдали в аренду в «Сочи» в прошлом сезоне, он забил девять голов и сделал 11 результативных передач в 27 матчах и играл по-своему. Он был задействован в равных составах и в игре в большинстве. Ему нужны минуты, поэтому возвращение в «Сочи» может иметь смысл», — сказано в статье.
- 5 сентября 2023
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