Тренер «Ак Барса» рассказал, не возникнет ли у команды недонастрой на матч с «Сочи»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, не возникнет ли у казанской команды недонастрой на матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ с «Сочи». Матч пройдёт сегодня, 6 сентября, и начнётся в 19:00 мск.
«Как оценю последнюю игру регулярки против «Трактора»? Показали не тот старт, который хотели. В перерыве поговорили с ребятами, они нас услышали и стали выполнять то задание, которое было запланировано ещё в первом периоде.
Не возникнет ли недонастрой у команды на «Сочи»? Нет, в лиге уже несколько лет нет деления на «сильных» и «слабых». Команды выходят и бьются. Если выйти недонастроенным, то потом затратишь в два раза больше сил. Постараемся с первых минут играть правильно.
Что делать с удалениями? Разговариваем с ребятами. Никто специально не удаляется, возможно, всё дело в старте сезона, эмоции зашкаливают. Постараемся уйти от этого, тратим много сил, который нам пригодились бы в атаке», — цитирует Бабенко пресс-служба клуба.
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