Звёзды «Ак Барса» радуются голам, как дети. И это многое значит. Что происходит в КХЛ

16-й сезон КХЛ стартовал, позади уже три игровых дня. Чем встретил нас новый турнир?

Монструозный «Ак Барс» убивает интригу

Самое сильное впечатление пока производит казанский «Ак Барс». Летом клуб дособирал самую звёздную и мощную по именам атаку в КХЛ, и прямо сейчас всё это работает как часы. Шипачёв, Радулов, Кагарлицкий и, конечно же, Яшкин – в полном порядке. Они играют мускулами и получают удовольствие от хоккея, показывая, что ни огромные зарплаты, ни длинная карьера за плечами не отбили у них азарт и задор. Посмотрите только, как Радулов с Яшкиным радовались вчера ничего уже не решающему голу в ворота «Трактора» за восемь секунд до сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Яшкин планомерно забирает себе статус главной звезды лиги. Родившемуся в Омске чеху без разницы, где безальтернативно доминировать на пятачке – в «Динамо», СКА или Казани. В состав «Ак Барса» Яшкин вписался как влитой, став улучшенной версией Дмитрия Воронкова, и уже за две первые игры (с очень серьёзными соперниками) набрал 5 (3+2) очков.

А ведь у «Ак Барса» ещё есть Станислав Галиев, Дамир Жафяров, Евгений Свечников, топовые «чернорабочие», в состав не проходит Артём Галимов. Есть много справедливых вопросов, как всё это великолепие волшебным образом втиснулось в потолок зарплат, но чисто в хоккейном плане глубина и качество атаки – фантастические, и с таким нападением казанцы могут себе позволить, например, проспать первый период, как это было в игре с «Трактором».

С точки зрения интриги для чемпионата всё это не очень хорошо. Уже сейчас в Казани могут продавать билеты как минимум на полуфинал Кубка Гагарина. Но в столице Татарстана все довольны и счастливы, команда, как и ожидалось летом, пока выглядит монструозно и идёт за четвёртым КГ в истории. И нелегко предположить, что может изменить этот расклад.

В «Витязе» и «Сочи» уже пора присматриваться к рынку тренеров

На другом полюсе благополучия прямо сейчас находятся «Витязь» и «Сочи» — два аутсайдера Западной конференции, ужасно начавшие сезон. Клуб из Балашихи вообще умудрился проиграть 0:7 на домашнем льду Минску, да ещё и пропустить трижды в большинстве, «леопарды» просто стабильно плохи.

Всё больше вопросов к руководству «Витязя», которое летом не стало продлевать контракт с Вячеславом Буцаевым, доверившись вечному помощнику Александру Завьялову. Кажется, все в хоккейном мире уже должны понимать, что если человек более 10 лет состоит в ассистентах, то это значит только то, что у него нет необходимых качеств для работы главным.

В Сочи Дмитрий Кокорев упустил команду из рук где-то в августе между домашним и петербургским турнирами, да так и не может вновь поймать её обратно. Бледная игра, ни обороны, ни атаки, полное отсутствие стиля – всё это сейчас объединяет «Витязь» и ХК «Сочи», которые являются главными претендентами на смену тренера. Конечно, Кокорев и Завьялов ещё получат шансы, но не думаю, что ситуация поменяется.

При этом на рынке есть замена. Илья Воробьёв в команды такого уровня не пойдёт, зато на низком старте Андрей Назаров и Дмитрий Рябыкин, жаждущие вновь обрести работу в КХЛ. Легко представить, как тот же Назаров возвращается в «Витязь» спустя 10 лет и встряхивает команду, превратившуюся в посредственность, но захотят ли принимать своенравного и эпатажного тренера руководители клуба Головков и Варицкий? Пока, вероятно, шансы на это невысоки, но после ещё пары-тройки безвольных поражений ситуация может измениться.

Александр Завьялов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Куньлунь» удивляет, «Спартак» и «Северсталь» — веселятся

В моём прогнозе на сезон «Куньлунь» вместе с «Витязем» и «Сочи» фигурировал как безнадёжный аутсайдер Запада, но старт регулярки «драконам» удался. Китайцы обыграли «леопардов» и «Спартак» и прямо сейчас возглавляют таблицу конференции. Скриньте, как говорится!

Разумеется, это всего лишь два матча, но клуб, базирующийся в Мытищах, пока показывает некий стержень, организацию игры, наличие кое-каких исполнителей в составе. Держит марку и голкипер Джереми Смит (70 сейвов за две встречи), который всё ещё в составе «драконов» исключительно из-за привязки к китайскому гражданству. Всё это может помочь «Куньлуню» взять важные очки в сентябре, чтобы потом попытаться реально побороться за плей-офф. Хотя, конечно, посмотрим, как на длинной дистанции будет держать коллектив в узде тренер-новичок Виктор Игнатьев.

Что касается «Спартака» и «Северстали», то пока они выглядят самыми весёлыми и не особо управляемыми командами лиги. У красно-белых немало таланта в атаке, череповчане играют впереди по прогрессивным схемам Андрея Козырева, но у обоих клубов дыры в обороне и нет надёжной опоры на последнем рубеже. Так что и дальше жду результативных матчей в исполнении обеих команд, однако отсутствие хоть какой-то основательности, скорее всего, закроет им путь в топ-4 конференции.