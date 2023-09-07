Президент «Динамо» рассказал, о чём больше всего сожалеет за шесть лет работы в клубе

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, о чём больше всего сожалеет за шесть лет работы в клубе.

«Наверное, это как раз смена директоров. Реально сожалею об этом больше всего, потому что нам приходится заново с каждым новым гендиректором выстраивать стратегию клуба, выстраивать взаимоотношения, налаживать способы решения проблем. В клубе очень много разных проблем, о которых в том числе мы говорили с вами в ходе презентации команды.

Тот же переезд с базы: мы ведь готовились к нему в течение трёх лет. Говорили ещё с Кровопусковым на эту тему. Говорили с Тюркиным и приняли с ним три направления возможного движения по вариантам переезда. С Кошкиным говорили. И вот только сейчас уже при Сушко осуществили переезд, потеряв при этом три года, хотя мы могли выстроиться с самого начала и сразу закрыть все вопросы.

Сейчас у нас возникает очень много предложений уже по совершенствованию академии «Динамо». Буквально вчера и Сергей Сушко, и Алексей Кудашов предлагали, как ещё лучше можно развить этот объект и попробовать разместить там ещё и детско-спортивную школу. Конечно, для нас было бы идеально собрать в одном месте все команды системы – от школы и молодёжки до основы. Даже родители, которые приводят детей на занятия, могут посмотреть тренировки молодёжной и команды КХЛ. А самое главное – ещё и могут поговорить.

Поэтому постоянная смена генеральных директоров – это основная головная боль, которая у нас была. Это первое. А второе – это, конечно же, забота о финансировании клуба. Это самый сложный момент, который у нас был, есть и, наверное, будет. Думаю, что даже у достаточно стабильных клубов, вроде СКА, ЦСКА, «Ак Барса» и многих других, тоже есть определённые финансовые нюансы, которые им приходится решать. Ведь можно набрать среднюю команду, а можно набрать топовую команду, но даже при наборе топовых игроков мы видели, как в прошлом сезоне стартовал «Ак Барс». Они взяли практически самих звёздных хоккеистов, а игра не пошла, и только смена главного тренера выправила положение дел», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате» 7 сентября.