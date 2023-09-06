Хабибулин: в России нет единой системы подготовки вратарей, этим должен кто-то заниматься

Тренер голкиперов «Торпедо» Николай Хабибулин считает, что в России нет единой системы подготовки вратарей.
«Почему в КХЛ дефицит квалифицированных отечественных вратарей? У нас нет единой системы. Посмотрите на финских вратарей. По манере их игры сразу понятно: это финны, либо в Финляндии играли. То же самое касается шведов. Если брать наших, даже тех, кто играет в НХЛ, они все разные.
Василевский – это одно, Шестёркин – другое, Сорокин – третье. Да, все ребята талантливые, в своё время им повезло попасть к кому-то, кто в них что-то развил, что-то добавил. Но, если брать наших детей, юниоров, по ним смотришь, они – кто во что горазд. Нет цельной системы.
Почему? Не знаю. Этим кто-то должен заниматься. Когда начнут базово появляться похожие вратари, тогда можно будет сказать: этим занялись, система существует», – цитирует Хабибулина «Российская газета».
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