Тренер «Локомотива» Никитин: вчетвером играли лучше, чем впятером, поэтому и выиграли

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 ОТ).

«Сегодня вчетвером играли лучше, чем впятером, поэтому и выиграли. Была неуправляемая стихия. Думаю, первая игра наложила отпечаток, нас придавила ответственность. Были сами на себя не похожи. Но нужно отдать должное «Трактору». Есть и позитивные моменты. Когда было нужно, ребята смогли всё вытащить из себя.

Я не знаю, почему во втором периоде мы так сыграли. Сложно назвать основную причину. Думаю, что основное – это психология. Команда не может вдруг заиграть только на 60-й минуте и найти в себе силы. Очень много глупых удалений. Они выбивали из колеи. Защитники взяли на себя ответственность. Бывает, происходит вот такое сумасшествие с удалениями. В эти моменты задача тренерского штаба достучаться до игроков. Но как-то у нас не получилось сделать это в течение игры», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома со СКА 8 сентября.