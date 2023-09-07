22-летний капитан «Сибири» Егор Аланов рассказал о своей роли и главной проблеме команды

22-летний нападающий «Сибири» Егор Аланов поделился эмоциями от назначения капитаном команды и заявил, что игрокам нужно поменьше удаляться.

«Каково быть таким молодым капитаном? Больше ответственности становится, надо к этому привыкать, показывать себя с другой стороны и быть готовым. Посмотрим, как всё сложится.

Команда выбрала или тренер назначил? Даже не знаю. Назначение тренера, скорее всего.

Поднимал ли тему удалений в раздевалке как капитан? Да, конечно. Но необязательно быть капитаном, все понимают, что надо поменьше удаляться, мы стараемся исправить. К сожалению, пока не получается. Новые правила где-то мешают, где-то наша несобранность. Будем исправлять эти ошибки.

Какие выводы сделал после прошлого матча с «Барысом»? Как уже сказал: поменьше удалений. Я думаю, это самое главное. Пять на пять мы достаточно уверенно играли. Может быть, концовка не самая лучшая, но надо найти положительные моменты из той игры и так же продолжать играть.

Состояние льда? Летом в целом лёд тяжёлый из-за погоды, потому что ещё тепло сравнительно. Лёд более тяжёлый. Но, думаю, к зиме всё нормально будет.

Матч открытия? Ощущения приятные. Я как новосибирский воспитанник, как многие ребята, проводил старую арену. И сыграть первый матч на новой арене очень приятно. Войдём в историю нашу. Ждём не дождёмся игры», — сказал Аланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

Сегодня в 15:30 мск «Сибирь» начнёт первый домашний матч на новом стадионе. Соперником новосибирцев станет казахстанский «Барыс».