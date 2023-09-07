Немировски: Прохоркин не тренировался с командой три недели, но очень хорошо выглядит

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски поделился ожиданиями от предстоящего матча открытия.

«Какие сделали выводы после прошлого матча? Как обычно разбирали ошибки и голы. Процесс идёт, всё бывает, есть ошибки — работаем, смотрим видео, разбираем. И готовимся к сегодняшнему вечеру. Место в воротах займёт Красоткин, а Коротков сегодня не сыграет.

Проблемы с удалениями? Я думаю, они уже сами решили это. Увидели, что будет, если так удаляться. Хороший урок мы получили в первых двух играх. Сейчас они точно знают всё, посмотрим, как сегодня сложится игра.

Эмоции от предстоящего матча? Только хорошие. Все знают, как было на старой. Думаю, здесь ещё больше людей будет и будет ещё громче.

Легче ли проводить два матча подряд с одной командой? Не знаю, насколько легче. Разбираем не новую команду, а просто дополнительно разбираем ту же.

Как вписался Прохоркин? Игрок не тренировался с командой почти три недели. Думаю, очень хорошо выглядит. Знаем, что будет ещё лучше чувствовать», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.