Николай Хабибулин назвал лучшего голкипера в мире на сегодняшний день

Тренер голкиперов «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал, игра какого из российских вратарей в НХЛ доставляет ему удовольствие, и назвал лучшего стража ворот в мире на сегодняшний день.

«Игра какого из наших вратарей в НХЛ доставляет наибольшее эстетическое удовольствие? Зависит от того, на что смотреть. Если ты купил билет, пришёл просто посмотреть на хоккей, то это, наверное, Василевский. Он многое делает на рефлексах, на реакциях, на растяжке. Понятно, что у него есть некая база, но он делает вещи, которые, возможно, ни один другой вратарь не сделает.

Если смотреть исключительно с точки зрения вещей, которые хочешь показать другим, мол, смотрите, как делается, то, возможно, Бобровский. Считаю его одним из самых техничных вратарей в НХЛ. За ним интересно смотреть в плане того, что можно перенять. Но и Шестёркин с Сорокиным очень высокого уровня вратари.

Лучший голкипер в мире на сегодняшний день? Я ставлю на Василевского. Прошлый сезон у его «Тампы» скомканным получился, но, думаю, это из-за того, что они три сезона подряд играли в финалах и немного «поднаелись». Василевский — талант, природа. Он большой, но при своих габаритах двигается так, словно на 20 см ниже. Тяжело ему что-то противопоставить», — сказал Хабибулин в интервью «Российской газете».

Ранее Хабибулин заявил, что в России нет единой системы подготовки вратарей.