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КХЛ оштрафовала СКА за критику судейства со стороны Романа Ротенберга в матче с «Торпедо»

КХЛ оштрафовала СКА за критику судейства со стороны Романа Ротенберга в матче с «Торпедо»
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Континентальная хоккейная лига оштрафовала СКА за высказывания главного тренера Романа Ротенберга о судействе в матче с «Торпедо» (3:4).

«На хоккейный клуб СКА наложен штраф в размере 300 тысяч рублей за критику судейства со стороны главного тренера команды Романа Ротенберга. После матча «Торпедо» — СКА 6 сентября Ротенберг допустил публичные негативные высказывания относительно судейства прошедшей игры, что стало нарушением пункта 1.24 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Ротенберг после поражения от «Торпедо» (3:4) в очередной раз заявил, что на площадке был плохой лёд, и указал на судейскую ошибку в конце игры.

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