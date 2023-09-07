КХЛ оштрафовала СКА за критику судейства со стороны Романа Ротенберга в матче с «Торпедо»
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Континентальная хоккейная лига оштрафовала СКА за высказывания главного тренера Романа Ротенберга о судействе в матче с «Торпедо» (3:4).
«На хоккейный клуб СКА наложен штраф в размере 300 тысяч рублей за критику судейства со стороны главного тренера команды Романа Ротенберга. После матча «Торпедо» — СКА 6 сентября Ротенберг допустил публичные негативные высказывания относительно судейства прошедшей игры, что стало нарушением пункта 1.24 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, Ротенберг после поражения от «Торпедо» (3:4) в очередной раз заявил, что на площадке был плохой лёд, и указал на судейскую ошибку в конце игры.
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