Немировски прокомментировал тяжёлую победу «Сибири» в матче открытия арены в Новосибирске

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил победу над «Барысом» (1:0 Б) в первом матче новосибирского клуба на новой арене.

«Все видели, что мы создали сегодня много моментов. Третий период играли более правильно, чем в первом. Шайба много прыгала. Главное, что победа добыта. Удаления сейчас есть у многих команд, не только у нас. Новые правила в лиге, первые две игры для нас стали уроком. Мы говорили ребятам, что надо больше бросать. Вместо этого искали один, а то и два лишних паса. На тренировках много работаем над тем, чтобы быстрее ходила шайба», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился эмоциями от игры с «Барысом» (1:0 Б) в матче открытия новой арены.