Кудашов: во второй части игры «Динамо» владело преимуществом. Но этого недостаточно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:5).
«Игру можно разбить на две части. Первая была невыразительной, вторая – более содержательной. Первый период и два следующих периода. Мы плохо начали и поплатились за это, всю игру дальше пришлось отыгрываться. Создавали моменты, владели преимуществом, но этого недостаточно.
Было много свободного льда? Да, согласен, плотности не было, особенно в начале игры, давали сопернику хозяйничать. Робко мы начали матч, даже не то что робко, а неправильно. Если взять статистику, то в первом периоде мы проиграли всю шайбу. Что имеется в виду? Начиная от вбрасываний и заканчивая нейтральными шайбами, соперник всё выиграл, и нам приходилось обороняться. Когда мы забрали шайбу, то естественно, что картина поменялась.
Как получилось нивелировать быстроту соперника в следующих периодах? Наверное, ещё раз придётся повторить. Когда соперник забирает шайбу, то приходится обороняться, поэтому он и выглядит быстрее. Преодолевает оборону, потом опять идёт в раскат с шайбой, поэтому всё так и кажется. Вот как это нивелируется – надо было сразу забрать шайбу, начиная с вбрасываний и спорных и стыковых моментов. Когда забираешь шайбу, тогда ты ей владеешь, и тогда уже сопернику надо обороняться.
Оставил те же сочетания, что и в прошлом матче? Чтобы что-то наиграть, это надо проверить в боевых условиях – работает или не работает. Где-то набраться терпения и где-то дать дополнительный шанс, чтобы ребята могли себя проявить. Но если вы заметили, то со второго периода всё равно всё пришлось переделывать и менять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 сентября 2023
-
23:34
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:39
-
22:28
-
22:12
-
21:52
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:42
-
20:30
-
20:19
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:23
-
19:18
-
19:04
-
18:50
-
18:21