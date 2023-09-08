«Филадельфия» подписала двухлетний контракт с Фростом
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Ограниченно свободный агент нападающий Морган Фрост подписал в четверг, 7 сентября, новый двухлетний контракт на сумму $ 4,2 млн с «Филадельфией Флайерз», сообщает Reuters.
24-летний канадский форвард набрал 46 (19+27) очков в 81 игре в составе команды из Пенсильвании в прошлом сезоне. Фрост был третьим лучшим снайпером команды, а также лучшим в составе «Филадельфии» по числу баллов за результативность при игре в равных составах — 41 (18+23). В прошлом сезоне нападающий заработал $ 800 тыс. согласно однолетнему соглашению.
Фрост набрал 69 (26+43) очков в 158 матчах регулярного чемпионата в карьере с того момента, как был выбран «Филадельфией» под общим 27-м номером на драфте НХЛ 2017 года. Нападающий ещё ни разу не играл в плей-офф лиги.
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