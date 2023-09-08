«Торпедо» трижды отыгралось в матче с минским «Динамо» и продлило победную серию

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (0:1, 3:3, 3:0).
На 10-й минуте Сэм Энас вывел минчан вперёд. На 22-й минуте Владислав Фирстов сравнял счёт. На 24-й минуте Вадим Мороз забросил вторую шайбу в ворота нижегородцев. Через 43 секунды Василий Атанасов восстановил равенство — 2:2. На 33-й минуте Виталий Пинчук вывел минчан вперёд в третий раз. Через 30 секунд Тимофей Ковгореня укрепил преимущество «Динамо» — 4:2. На 36-й минуте Василий Атанасов оформил дубль. На 54-й минуте Николай Коваленко сравнял счёт. На 56-й минуте Михаил Орлов вывел нижегородцев вперёд. Точку во встрече поставил Михаил Орлов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Торпедо» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 12 сентября.
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