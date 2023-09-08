Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» трижды отыгралось в матче с минским «Динамо» и продлило победную серию

«Торпедо» трижды отыгралось в матче с минским «Динамо» и продлило победную серию
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (0:1, 3:3, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Смирнов, Горбунов) – 09:49 (5x5)     1:1 Фирстов (Атанасов, Кульбаков) – 21:30 (5x4)     1:2 Мороз (Волков, Калдис) – 23:49 (5x4)     2:2 Атанасов (Силаев, Воронин) – 24:32 (5x5)     2:3 Пинчук (Боуи, Бринкман) – 32:23 (4x4)     2:4 Ковгореня (Энас, Пинчук) – 32:53 (5x5)     3:4 Атанасов (Максимов, Силаев) – 35:30 (5x4)     4:4 Коваленко (Артамонов) – 53:53 (5x4)     5:4 Орлов – 55:38 (5x5)     6:4 Орлов – 59:53 (en)    

На 10-й минуте Сэм Энас вывел минчан вперёд. На 22-й минуте Владислав Фирстов сравнял счёт. На 24-й минуте Вадим Мороз забросил вторую шайбу в ворота нижегородцев. Через 43 секунды Василий Атанасов восстановил равенство — 2:2. На 33-й минуте Виталий Пинчук вывел минчан вперёд в третий раз. Через 30 секунд Тимофей Ковгореня укрепил преимущество «Динамо» — 4:2. На 36-й минуте Василий Атанасов оформил дубль. На 54-й минуте Николай Коваленко сравнял счёт. На 56-й минуте Михаил Орлов вывел нижегородцев вперёд. Точку во встрече поставил Михаил Орлов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Торпедо» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 12 сентября.

Материалы по теме
КХЛ оштрафовала СКА за критику судейства со стороны Романа Ротенберга в матче с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android