Ротенберг — после поражения от «Локомотива»: СКА выхолощен, мы в самолётах живём
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с «Локомотивом» (2:3).
«Отличная игра, отличный соперник, замечательная атмосфера на трибунах. Нам чуть не хватает свежести забивать в пустые ворота, качество игры хорошее, ждём результат.
Четыре игры на выезде, мы выхолощены, ноги тяжёлые, потому что мы в самолётах живём. Теперь наконец-то будем дома играть», — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.
Напомним, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
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