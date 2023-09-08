Сергей Фёдоров высказался об Иване Федотове после матча с «Нефтехимиком»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал игру российского вратаря Ивана Федотова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Москвичи одержали победу со счётом 5:1, а голкипер пропустил гол, отразив 12 бросков.
«Насколько важно было сейчас Ивану отыграть матч «на ноль»? Ну, в общем-то, такие моменты бывают. Ивану было сложновато без работы, без бросков. Тем не менее его фокус сохранялся все 60 минут. Ну и [пропущенная] шайба — хороший гол. Чуть потеряешь концентрацию — сразу соперник обычно наказывает. Поэтому ничего страшного, разберём. Правильно сказали: сезон длинный. Будем работать над этим», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
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