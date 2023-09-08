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ЦСКА крупно обыграл «Нефтехимик», Иван Федотов пропустил лишь один гол

ЦСКА крупно обыграл «Нефтехимик», Иван Федотов пропустил лишь один гол
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Юртайкин, Светлаков) – 04:45 (5x5)     0:2 Диц (Мамин) – 26:37 (5x4)     0:3 Панкратов (Окулов, Нестеров) – 39:06 (5x5)     0:4 Мингачёв (Юртайкин) – 39:46 (5x5)     0:5 Мамин (Диц, Абрамов) – 46:53 (5x4)     1:5 Бикмуллин (Купцов, Шаборшин) – 57:09 (5x5)    

На пятой минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 27-й минуте Даррен Диц, реализовав численное большинство, с передачи Максима Мамина удвоил преимущество москвичей. На 40-й минуте Семён Панкратов забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». Через 40 секунд Тахир Мингачёв с передачи Данила Юртайкина сделал счёт 4:0. На 47-й минуте Максим Мамин довёл счёт до разгромного — 5:0. На 58-й минуте Рафаэль Бикмуллин забил гол престижа.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов одержал первую победу в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 11 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». ЦСКА 10 сентября в Мытищах встретится с «Куньлунем».

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