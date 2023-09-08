Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА крупно обыграл «Нефтехимик», Иван Федотов пропустил лишь один гол

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

На пятой минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 27-й минуте Даррен Диц, реализовав численное большинство, с передачи Максима Мамина удвоил преимущество москвичей. На 40-й минуте Семён Панкратов забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». Через 40 секунд Тахир Мингачёв с передачи Данила Юртайкина сделал счёт 4:0. На 47-й минуте Максим Мамин довёл счёт до разгромного — 5:0. На 58-й минуте Рафаэль Бикмуллин забил гол престижа.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов одержал первую победу в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 11 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». ЦСКА 10 сентября в Мытищах встретится с «Куньлунем».