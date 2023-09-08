ЦСКА крупно обыграл «Нефтехимик», Иван Федотов пропустил лишь один гол

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).
На пятой минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 27-й минуте Даррен Диц, реализовав численное большинство, с передачи Максима Мамина удвоил преимущество москвичей. На 40-й минуте Семён Панкратов забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». Через 40 секунд Тахир Мингачёв с передачи Данила Юртайкина сделал счёт 4:0. На 47-й минуте Максим Мамин довёл счёт до разгромного — 5:0. На 58-й минуте Рафаэль Бикмуллин забил гол престижа.
Вратарь ЦСКА Иван Федотов одержал первую победу в сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 11 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». ЦСКА 10 сентября в Мытищах встретится с «Куньлунем».
- 8 сентября 2023
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:19
-
22:14
-
22:09
-
22:06
-
21:52
-
21:48
-
21:44
-
21:35
-
21:32
-
21:32
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:12
-
20:47
-
20:30
-
20:10
-
19:51
-
19:25
-
19:18
-
18:40
-
18:37
-
18:19
-
18:01
-
17:50
-
17:16
-
17:08
-
16:59
-
16:29
-
15:50
-
15:21