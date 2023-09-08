Тренер «Адмирала» рассказал, чем остался недоволен после победы над «Спартаком» — 6:2

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался после крупной победы в матче со «Спартаком» (2:6). Наставник объяснил, чем остался недоволен после встречи.

«Я могу ошибиться, но при мне, сколько руковожу «Адмиралом», по-моему, первый раз шесть голов забили, да? Но меня больше интересует игра в обороне. Меня это больше волнует. Две шайбы — это много. Мы должны не больше гола пропускать. Две шайбы — это много для нас», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (3:2, 1:0, 1:0).