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«Адмирал» крупно обыграл «Спартак», забив шесть голов, и одержал первую победу в сезоне

«Адмирал» крупно обыграл «Спартак», забив шесть голов, и одержал первую победу в сезоне
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (3:2, 1:0, 1:0).

На первой минуте Джованни Фьоре с передачи Тайлера Граоваца вывел «Адмирал» вперёд. На шестой минуте Данил Файзуллин удвоил преимущество дальневосточной команды. На восьмой минуте Николай Голдобин отыграл один гол. На 12-й минуте Даниил Гутик после паса Юрия Паутова сделал счёт 3:1. На 14-й минуте Шейн Принс с передачи Александра Бурмистрова сократил отставание до минимума. На 35-й минуте Даниил Гутик оформил дубль. На 53-й минуте Павел Шэн после паса Даниила Гутика сделал счёт 5:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Торпедо» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 12 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 6
Адмирал
Владивосток
0:1 Фьоре (Граовац) – 00:58 (5x4)     0:2 Файзуллин (Уильямс, Шэн) – 05:16 (5x5)     1:2 Голдобин (Морозов, Зайцев) – 07:04 (5x4)     1:3 Гутик (Паутов) – 11:46 (5x5)     2:3 Принс (Бурмистров) – 13:05 (5x5)     2:4 Гутик (Чудинов, Шэн) – 34:59 (5x4)     2:5 Шэн (Гутик) – 52:52 (5x5)     2:6 Варфоломеев (Гутик) – 59:47 (5x5)    
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