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«Адмирал» крупно обыграл «Спартак», забив шесть голов, и одержал первую победу в сезоне

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (3:2, 1:0, 1:0).

На первой минуте Джованни Фьоре с передачи Тайлера Граоваца вывел «Адмирал» вперёд. На шестой минуте Данил Файзуллин удвоил преимущество дальневосточной команды. На восьмой минуте Николай Голдобин отыграл один гол. На 12-й минуте Даниил Гутик после паса Юрия Паутова сделал счёт 3:1. На 14-й минуте Шейн Принс с передачи Александра Бурмистрова сократил отставание до минимума. На 35-й минуте Даниил Гутик оформил дубль. На 53-й минуте Павел Шэн после паса Даниила Гутика сделал счёт 5:2.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Торпедо» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 12 сентября.