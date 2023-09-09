37-летний Антон Худобин объяснил причины подписания контракта с клубом ВХЛ

Голкипер «Сокола» Антон Худобин рассказал, почему решил подписать контракт с клубом ВХЛ.

«Это план поиграть дома, не было такого, что я отказался от КХЛ. Если бы поступило хорошее предложение, то рассмотрел бы его. У меня в Красноярске родственники, семья. Мама, папа, друзья — все здесь. Отдыхать и развлекаться, как кто-то подумал, не планирую, важна полная сосредоточенность на хоккее. Езжу на хоккей вместо каких-то развлечений.

Почему не КХЛ? Если честно, то не знаю, что, как, зачем и почему. Есть Юрий Леонидович Николаев и другие агенты из компании Winners, они работали и работают. В контракте прописан пункт, что в случае серьёзного предложения из КХЛ в «Соколе» меня отпустят», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, сейчас вратарю 37 лет. Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. После этого хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесота Уайлд».

Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022) и «Чикаго Блэкхоукс» (2022-2023).

В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе сборной России на турнире в Минске, а в следующем году выиграл серебряные медали мирового первенства.