Антона все ждали в КХЛ, а он оказался в ВХЛ. Почему финалист Кубка Стэнли и чемпион мира выбрал такой путь?

«Здесь мне всё ближе и роднее. Здесь моя родная земля». Худобин — о возвращении из Америки

37-летний вратарь, чемпион мира в составе сборной России среди взрослых команд и среди юниоров, чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга», финалист Кубка Стэнли в составе «Даллас Старз» Антон Худобин подписал однолетний контракт с выступающим в ВХЛ красноярским «Соколом». Худобин долгое время играл в Северной Америке, набирался опыта, а теперь вернулся на родину. Все ждали Антона в КХЛ, но он решил пойти другим путём, объяснив свой выбор в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата».

«Отдыхать и развлекаться, как кто-то подумал, не планирую»

— Почему решили подписать контракт с «Соколом»?

— Это план поиграть дома, не было такого, что я отказался от КХЛ. Если бы поступило хорошее предложение, то рассмотрел бы его. У меня в Красноярске родственники, семья. Мама, папа, друзья, — все здесь. Отдыхать и развлекаться, как кто-то подумал, не планирую, важна полная сосредоточенность на хоккее. Езжу на хоккей вместо каких-то развлечений.

— «Торпедо» из Усть-Каменогорска (место рождения Худобина. — Прим. «Чемпионата») или другие клубы из Казахстана не рассматривали?

— Не было никаких звонков оттуда, а так, повторюсь, родители здесь, девять лет живём. Мне очень нравится Красноярск: есть чем заниматься, большой современный город, лето хорошее. И это при всех сибирских нюансах!

— Предложения в КХЛ вас не устроили финансово? Но ведь в «Соколе» условия вряд ли более заманчивые.

— Если честно, то не знаю, что, как, зачем и почему. Есть Юрий Леонидович Николаев и другие агенты из компании Winners, они работали и работают. В контракте прописан пункт, что в случае серьёзного предложения из КХЛ в «Соколе» меня отпустят.

Антон Худобин Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

«Я мальчик не голубых кровей, готов рассматривать любой вариант и любое предложение»

— Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сказал, что запросы ваших агентов показались уральцам завышенными…

— Читал его высказывания, не знаю, завышены они или нет. Я думаю, что там вполне адекватные вещи, учитывая мой опыт. Уверен, что ничего космического в пожеланиях агентов быть не могло. В Магнитогорске, конечно, у меня остались знакомые. Из хоккеистов только Егора Яковлева знаю, а так помню некоторых тренеров, сотрудников клуба.

— Общались с «Ладой», с минским «Динамо»?

— Мне говорили, что есть такие варианты, но до конкретики дело не дошло. Пресса работает быстро, про ту же «Ладу» я читал, что они уже взяли одного вратаря, Минск — другого.

— Вы были готовы лететь на Дальний Восток, если бы поступило предложение от «Амура» или «Адмирала»?

— Я мальчик не голубых кровей, готов рассматривать любой вариант и любое предложение. Хабаровск и Владивосток — хорошие прогрессивные города, ребята там есть знакомые. Поездки и логистика, конечно, другие, нужно побольше летать, другой часовой пояс. Все мы профессионалы, в Америке я много налетался, поэтому привык.

«Сёмин сказал, что давай поработаем вместе, если есть желание и хочешь играть»

— Когда планируете дебютировать за красноярцев?

— Не знаю, это вопрос к тренерскому штабу. Физически чувствую себя замечательно. Документы по базе прошли, я официально игрок «Сокола». Теперь, повторюсь, всё зависит от решения тренеров. В понедельник отправляемся на выезд.

— Будете ездить на выездные матчи или, как в своё время Александр Сёмин, играть только в домашних?

— На первую выездную серию я лечу, а дальше будут решать руководство и тренерский штаб.

— Александр Сёмин (президент «Сокола». — Прим. «Чемпионата») сыграл роль в вашем переходе? Вас можно назвать друзьями?

— Контакт у нас с ним стандартный: есть рабочий, а есть дружеский, вне арены. Хоккей, как правило, мы не обсуждаем, так как уже поставлены задачи, которые нужно решать. Да, он мне предложил сам. Сказал, что давай поработаем вместе, если есть желание и хочешь играть. Разговор был давно, можно было раньше подписать и готовиться. Поэтому да, Александр Валерьевич повлиял на это решение и сыграл роль в моём переходе.

— Завершать карьеру пока не думали?

— Я хочу поиграть, наслаждаться хоккеем. В 37 лет у каждого спортсмена возникают мысли, но если есть возможность тренироваться и играть, то нужно это делать. Почему бы и нет? Если я почувствую, что не смогу, то скажу об этом в том числе самому себе, повешу коньки на гвоздь или в мусорку выброшу.

— Не жалко?

— Одни можно выкинуть, а другие оставить (смеётся). Со здоровьем у меня всё нормально, всё хорошо. Слава богу, он даёт мне силы.

Антон Худобин в «Соколе» Фото: krsksokol.ru

«Я сам себе сказал: «Всё, дорабатываю контракт и возвращаюсь на родину»

— Какие первые ощущение от жизни в России после длительного проживания за океаном?

— Каждый год приезжал сюда, поэтому всё нормально. Правда, в сентябре всегда улетал в Америку. Сейчас в Красноярске стало прохладнее, пасмурно, дождь идёт. Перешёл с футболки на куртку, а вместо шорт надел штаны. Всё понимал и хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Разве меня может испугать «-2» или «-20» на термометре?

— Жить в США на постоянной основе не планировали?

— Нет, не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь мне всё ближе и роднее. Здесь моя родная земля.

— Если сравнить АХЛ и ВХЛ – есть разница? В плане логистики, условий.

— Не могу по этому поводу многого сказать, так как логистики здесь я на себе пока не испытывал. Ребята тут хорошего уровня, есть амбициозные и молодые, все стараются, бегают. В АХЛ нормально было, но не скажу, что комфортно. Точнее, так: исходя из различных ситуаций, не совсем комфортно. Сам уровень АХЛ хороший, много молодых, бьющихся за состав и место под солнцем. Парни пробиваются наверх, в НХЛ.

— В АХЛ, как и в ВХЛ, по-прежнему много ездят на автобусах?

— Много автобусных переездов. Смотря в какой команде ты выступаешь. Если говорим про «Техас Старз», то сперва самолёт, потом автобус. В системе «Чикаго» в основном автобусы. На самолётах разве что перелёты в Виннипег или Торонто.

— Почему не получилось в системе «Чикаго», где вы провели всего один матч?

— Руководство сказало, что просматривает молодёжь. Мне дали сыграть один матч, но я бы долго и не играл. Сыграл как есть, пошло не пошло – судить не мне. Я уже понимал, что пора возвращаться.

— Искали работу в НХЛ или твёрдо решили возвращаться на родину?

— Твёрдо решил, в НХЛ работу уже не искал. Знал уже в ноябре, что вернусь в Россию. Я сам себе сказал: «Всё, дорабатываю контракт и возвращаюсь на родину».

Антон Худобин и Александр Радулов Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

«С уверенностью заявляю: «Александр Радулов — главная звезда КХЛ»

— Жизнь в США и России сейчас сильно отличается?

— Две разные страны: там одни цены, здесь другие цены. Погода, люди, менталитет – всё разное. Социальная жизнь тоже разная.

— В «Далласе» вы выступали с Радуловым. Можно ли сказать, что сейчас Александр — главная звезда КХЛ?

— Безусловно. С уверенностью заявляю: «Александр – главная звезда этой лиги». Это мотор, парень, который везде заряжает всех вокруг себя: на тренировке, на игре, в раздевалке. Мне с ним было очень приятно начинать ещё в юниорской сборной, когда нам было по 15 лет, мы же одногодки. Радулов делает не только себя лучше, но и всю команду. Заряд, настроение, работоспособность, – у него есть всё. Играя вместе с Александром ты сам растёшь и прогрессируешь.

— Поддерживаете с ним отношения?

— Да, мы переписываемся иногда, общаемся, разговариваем, созваниваемся по мере возможности. Поддерживаем дружеские отношения.

— Часто вспоминаете финальную серию на Кубок Стэнли с «Тампой»?

— Каждая игра будет периодически приходить в голову, ведь это мой опыт, моя карьера. Много не думаю, но иногда, например, что-то внезапно всплывёт где-нибудь на YouTube. Интересно посмотреть, вспомнить моменты, жизнь в «пузыре», много приятных и необычных воспоминаний. Это главная заокеанская серия в моей карьере.

Антон Худобин в финале Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа» Фото: Jason Franson/ZUMA/ТАСС

«Считаю, что в России сильнейшая вратарская школа»

— Как вы относитесь к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ? В НХЛ такого нет даже близко.

— Я смотрю, что иностранцы нынче хотят получать российские паспорта. Нормально к этому отношусь, идёт живая конкуренция, это делает игроков только сильнее, есть профессиональный рост. Что касается перехода с пятерых легионеров на трёх, то в этом плане открывают дорогу нашим ребятам, это тоже хорошо. Пусть российские ребята играют здесь, развиваются, получают больше шансов попасть в первую команду. Больше надежд, что таким образом они смогут проявить себя на родине, а не уехать в другую страну.

— Вы затронули тему натурализации. Вас удивляет такая массовость?

— Я не удивлён этому. Если ребята хотят, то почему нет? Люди изъявляют желание получить российский паспорт, быть гражданами страны. Пожалуйста, лично я не против. У каждого человека есть своё мнение и выбор. Если он хочет, то почему кто-то должен препятствовать?

— Считаете ли вы российскую вратарскую школу лучшей в мире? Василевский, Бобровский, Шестёркин, Сорокин, Самсонов на первых ролях в НХЛ.

— Да, я считаю, что у нас сильнейшая вратарская школа. Все ребята доказали своей игрой, что они достойны высоких мест, а российские вратари закономерно находятся в топе мирового хоккея.

— Назовите вашего главного тренера в карьере в НХЛ и в России.

— Джим Монтгомери и Брюс Кэссиди в Америке. Валерий Николаевич Брагин дал шанс в молодёжной сборной России, а Андрей Викторович Шаянов – это человек, который привёз меня в Магнитогорск, он работал вместе с Брагиным в молодёжке. Они в меня поверили и помогли мне стать профессиональным вратарём.

— Следите за историей с Федотовым, что можете пожелать Ивану?

— Я хочу ему пожелать отключиться от всей прессы и сконцентрироваться на хоккее и на подготовке к матчам. Иван – замечательный вратарь, у него всё получится. Нужно отключить голову от шумихи, я в него верю, всё будет хорошо.